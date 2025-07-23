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AH股新聞

23/07/2025 15:11

《異動股》中國中免跌４％，海南將封關市場憂免稅渠道優勢遭削弱

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國中免（０１８８０）Ｈ股現價跌４％，報５６﹒０５元，
該股成交約７１０萬股，涉資４﹒０７億元。Ａ股（滬：６０１８８８）現價６４﹒４２元人民
幣，跌１﹒５％，成交２９﹒６６億元人民幣，涉及４５４６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
２６﹒３％。
　
　　今日國家發改委副主任王昌林在國新辦發布會上表示，２０２５年１２月１８日海南自貿港
全島封關正式啟動。海南自貿港全島封關運作將實施以「『一線』放開、『二線』管住、島內自
由」為基本特徵的自由化便利化政策制度。《海南自由貿易港建設總體方案》對稅收改革制度的
總體要求是「分步驟實施零關稅、低稅率、簡稅制的安排，最終形成具有國際競爭力的稅收制度
」，來支援海南自由貿易港建設。國泰海通證券此前的研報提到，市場擔憂「簡稅制」可能削弱
免稅渠道優勢。
　
　　現時，恒生指數報２５４７９，升３４９點或升１﹒４％，主板成交超過２７７９億元。國
企指數報９２２４，升１４８點或升１﹒６％。恒生科技指數報５７４３，升１３６點或升
２﹒４％。即月期指新報２５４８４，升３５０點，高水４點。即月國指期貨報９２２７，升
１４６點，高水３點。即月科指期貨新報５７４０，升１３５點，高水９點。（ｎｗ）

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