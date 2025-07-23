《外資精點》滙豐料Ａ股年底上試３７００點，看好科技等板塊

《環富通基金頻道２３日專訊》滙豐研究發表報告指出，預計滬綜指年底目標為３７００點

，較現價有４﹒７％上升空間；深證成指目標為１１５００點，料有５﹒４％上升空間。



該行表示，近期北京當局的言論引發市場對供給側改革２﹒０的預期。雖然與供給側改革

１﹒０在行業、措施和需求條件方面可能存在重大差異，且產能淘汰步伐較慢，但相關行業龍頭

企業及銀行股料將跑贏大市。６月ＰＰＩ同比下跌３﹒６％，以及電動車電池、太陽能、水泥和

鋼鐵價格疲軟，也印證了供給側改革２﹒０的必要性。



報告指出，今年以來新發行基金規模按年增長１１５％，其中約７６％來自指數基金。南向

資金持續強勁流入，年初至今淨流入７８７７億港元，近期重點關注金融和醫療保健板塊。不過

，外資已連續八周流出中國內地股市。



該行對科技、非必需消費品和醫療保健等板塊持「增持」評級。其中，科技板塊權重為

１６﹒５％，非必需消費品為７﹒９％，醫療保健為７﹒２％。另外，對工業、電信、公用事業

、必需消費品和原材料等板塊持「中性」評級；對房地產、能源和金融等板塊持「減持」評級。



滙豐研究認為，美國最新經濟數據顯示，６月失業率降至４﹒１％，非農就業人數高於預期

，緩解了經濟放緩的擔憂。然而，６月整體ＣＰＩ同比上升２﹒７％，食品價格上漲３﹒０％，

顯示關稅上調可能帶來通脹壓力。聯邦基金期貨目前暗示２０２５年將有兩次２５個基點的降息

。



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