《神州頭條》報章頭版摘要：外資淨增持境內股票基金１０１億美元

《經濟通通訊社２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



今年以來外匯市場運行平穩韌性較強

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７月２２日，國新辦就２０２５年上半年外匯收支數據情況舉行新聞發布會。國家外匯管理局副

局長李斌在答中國證券報記者提問時表示，今年以來，外匯形勢複雜多變，風險挑戰明顯增加。

面對外部衝擊，我國外匯市場頂住壓力，運行平穩，表現出較強韌性。



上市公司中期分紅升溫

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近期，多家上市公司在發布半年報的同時，披露中期利潤分配預案公告。據不完全統計，截至７

月２２日中國證券報發稿時，Ａ股市場已有３２９家上市公司發布了籌劃２０２５年中期分紅相

關公告。一年多次分紅漸成主流，高頻分紅、高股息率公司獲投資者和機構青睞，投資者長期穩

健的交易習慣逐漸形成。



推動農村公路高質量發展

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國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《農村公路條例》，自２０２５年９月１５日起施行。

《條例》旨在推動農村公路高質量發展，適應推進鄉村全面振興、加快農業農村現代化需要。





《上海證券報》



上半年外資淨增持境內股票和基金１０１億美元

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７月２２日，國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌在國新辦新聞發布會上表示，上半年我國

外匯市場表現好於市場預期。今年以來，外資配置人民幣資產總體較為穩定。上半年外資淨增持

境內股票和基金１０１億美元，扭轉了過去兩年總體淨減持態勢。



全年５０萬億「社零」底氣何來？

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提振消費是今年經濟工作的首要任務。上半年，我國社會消費品零售總額規模達到

２４﹒５４５８萬億元人民幣，消費增長逐季加快，活力不斷顯現。展望下半年，商務部近日透

露，全年社零總額將超過５０萬億元，也就是下半年社零總額將超過上半年，增長動能何在？受

訪專家分析，消費場景創新、補貼政策落地、入境消費增長、居民消費意願企穩等因素將助力下

半年消費「穩中有增」。



科創民企指數、科創民企策略指數今日發布

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在科創板開市六周年之際，科創板指數體系再迎「新成員」。上交所與中證指數公司宣布，將於

７月２３日發布上證科創板民營企業指數和上證科創板民營企業５０策略指數，為市場提供科創

板民營企業領域的業績基准和投資標的。





《證券時報》



上半年外資淨增持境內股票基金１０１億美元

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今年上半年，我國外匯市場有力有效應對外部衝擊風險，運行總體平穩。「外匯市場展現出較強

的韌性和活力，表現好於市場預期。」國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌在７月２２日召

開的國新辦新聞發布會上總結稱。今年上半年，外資淨增持境內股票和基金１０１億美元，特別

是５月、６月，淨增持規模增加至１８８億美元，顯示全球資本配置境內股市的意願增強。



養老保險基金投資運營規模已達２﹒５５萬億元

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７月２２日，人力資源社會保障部舉行２０２５年二季度新聞發布會，人力資源社會保障部有關

負責人介紹，上半年社保制度改革持續深化，６月底全國基本養老、失業、工傷保險三項社保基

金累計結餘９﹒８３萬億元人民幣，基金運行總體平穩。社保基金管理和委托投資工作不斷加強

，截至６月底，養老保險基金投資運營規模２﹒５５萬億元人民幣。



審核提速，科創板第五套標準迎「尖子生」

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近日，證監會同意禾元生物註冊申請，這是科創板第五套上市標準重啟後，首家適用該標準且完

整走過審核鏈條的ＩＰＯ企業。從過會到註冊生效僅用了十多個工作日，折射出監管方向正朝著

更具包容性、更高效率的審批機制演進。（ｒｙ）

