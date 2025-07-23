《神州經脈》中美經貿會談瑞典舉行，海南自貿港年底封關，人幣漲

《神州經脈》中美關係緩和提振了市場情緒，在金融股、半導體股大漲支持下，滬綜指一舉

衝上三千六，惟午後衝高回落，建材工程機械股回吐，有政策加持的海南自貿股反高潮下跌，滬

綜指全日（２３日）微升０﹒０１％，收報３５８２﹒３０點，３６００點得而復失。深成指及

創業板指則雙雙收跌，跌幅０﹒３７％及０﹒０１％。滬深兩市全日成交額約１﹒８６萬億元（

人民幣．下同），較上個交易日減少２８５億元或１﹒５％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１６１０，較上個交易日４時３０分收盤

價升１４６點子，兩連升，創２０２４年１１月７日以來逾八個半月新高，全日在７﹒１６００

至７﹒１７２５之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報７﹒１４１４，較上個交易日升４６

點子，兩連升，創２０２４年１１月６日以來逾八個半月新高，和市場預測偏強逾１８０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家發改委副主任王昌林今日在國新辦記者會上表示，海南自貿港２０２５年１２月１８

日正式封關。封關不是封島，而是要進一步擴大開放，促進海南自貿港高質量發展。封關後，海

南自貿港將實施以「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基本特徵的自由化便利化政策

制度，進口「零關稅」商品範圍從約１９００個稅目擴大至約６６００個稅目；「零關稅」貨物

及其加工製成品在島內享惠主體之間可在免進口稅收條件下進行流通；對屬於海南自由貿易港鼓

勵類的產業的企業生產的貨物，在加工增值達到或者超過３０％時，經「二線」進入內地，免徵

進口關稅。



２﹒ 佛山市截至２１日累計錄得２６５８宗基孔肯雅熱確診個案，絕大部分（２４７１宗）出

現在順德區，所有患者症狀輕微，暫沒錄得嚴重或死亡個案。澳門在１８日錄得當地今年首宗基

孔肯雅熱個案，患者在潛伏期曾到過順德。廣東省政府今日在佛山召開基孔肯雅熱疫情防控工作

會議，省長王偉中、國家疾控局副局長孫陽出席並講話。王偉中強調，要堅決、有效「防輸入、

防擴散、防外溢、控增量、清存量」；要聚焦佛山等重點地區打好殲滅戰，迅速阻斷疫情傳播鏈

條。



３﹒ 美國財政部長貝森特當地時間２２日在接受傳媒訪時宣布，第三輪中美貿易談判將於下周

一、周二在瑞典斯德哥爾摩舉行，屆時他將與中國財長藍佛安會晤。貝森特並透露，屆時可能討

論中方向俄羅斯及伊朗購買石油的問題。中國商務部網站今午發文稱，經中美雙方商定，中共中

央政治局委員、國務院副總理何立峰將於７月２７日至３０日赴瑞典與美方舉行經貿會談。



４﹒ 據《證券時報》消息，針對近期外賣大戰愈演愈烈的情況，國家市場監督管理總局於７月

１８日集中約談餓了麼、美團、京東等平台企業。作為政策落地的具體響應，上海市市場監管部

門同步約談餓了麼等平台。目前相關平台已執行三項整改：全面下線「零元購」類促銷活動；大

幅收縮免單營銷範圍；成立專項工作組加強活動監測、價格管控及騎手權益保障，並強化社會監

督與信息透明度建設。



５﹒ 總投資高達１﹒２萬億元人的西藏雅魯藏布江下游水電工程（雅下水電工程）上周末正式

開工，位處雅魯藏布江下游的印度和孟加拉都表達關切，擔心青藏高原上的生物多樣性受損，並

影響依賴雅魯藏布江的漁民農民的生計。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，

雅下水電工程建設是中國主權範圍內的事，旨在加快發展清潔能源，大力改善當地民生，積極應

對氣候變化。工程建設有利於全流域防災減災，不會對下游地區產生不利影響。



６﹒ 公安部交管局局長王強今日在國新辦新聞發布會上表示，目前市場上銷售的汽車所搭載的

「智駕」系統，都還沒有實現「自動駕駛」的目標，駕駛人才是最終責任主體。如果駕駛人在車

輛行駛過程中「脫手脫眼」，不僅存在嚴重道路交通安全風險，還可能面臨民事賠償、行政處罰

及刑事追責三重法律風險。對此，公安機關將會同有關部門進一步加強規範管理。



７﹒ 印度駐華大使館微博發文宣布，自２０２５年７月２４日起，中國公民可申請旅遊簽證到

訪印度。這是自２０２０年暫停後，印度時隔５年恢復向中國公民簽發旅遊簽證。此前印度對中

國公民赴印商務簽證也有所限制，近期也得到了一定程度的放鬆。中國外交部發言人郭嘉昆表示

，推動人員往來便利化符合各方共同利益，中方願同印方保持溝通與協商，不斷提升兩國人員往

來便利化水平。



８﹒ 中國海關總署出口統計資料顯示，中國６月對美國出口的稀土磁鐵較上個月暴增６倍以上

，但比起去年同期，出口量仍減少５２％。分析師預估７月將進一步回升。今年６月中國則向全

球出口了３１８８噸稀土磁鐵，較５月份的１２３８噸增長了１５７﹒５％，但仍較去年同期下

降３８﹒１％。（ｓｌ）

