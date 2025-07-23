《鍾之日記》騰訊騰飛，恒指連漲

《鍾之日記》７月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美下周展開第三次貿易談判，美方指將商討延長關稅休戰期限，消息利好投資氣氛，美股

道指及標指隔晚造好，中國金龍指數收升。恒指高開２１８點，盤中科網股撐市，恒指在全日最

高點收市，報２５５３８，升４０８點或１﹒６％，四連漲，主板成交近３３３１億元。



＊滬綜指衝高回落微升，失三千六＊



中美關係緩和提振了市場情緒，在金融股、半導體股大漲支持下，滬綜指一舉衝上三千六，

惟午後衝高回落，建材工程機械股回吐，有政策加持的海南自貿股反高潮下跌，滬綜指全日微升

０﹒０１％，收報３５８２﹒３０點，３６００點得而復失。深成指及創業板指則雙雙收跌，跌

幅０﹒３７％及０﹒０１％。滬深兩市全日成交額約１﹒８６萬億元人民幣，較上個交易日少

１﹒５％。



中美貿易談判將於下周一和周二（２８至２９日）在斯德哥爾摩舉行，美國財長貝森特表示

，他將會見中國財長，討論是否延長８月１２日關稅休戰的最後期限。美國總統特朗普表示，他

可能很快訪問中國與國家主席習近平會面。一種可能的行程是他參加９月在北京舉行的紀念二戰

結束８０周年的儀式。如果成行，這將是特朗普開啟第二任期以來，首次與習近平面對面會晤。



另外，分析人士聚焦按慣例７月底召開的中央政治局會議，並關注會議是否宣布中共四中全

會召開時間、以及就「十五五」（２０２６－２０３０年）規劃提供指引等。



＊段永平再發聲看好騰訊，騰訊股價創四年高＊



騰訊（００７００）今日表現強勁，收升近５％，報５５２元，創逾四年來新高。今年以來

，騰訊累計漲幅逾３０％，表現亮眼。近日，知名投資人段永平也在網絡互動中再度談及騰訊，

明確表示「買騰訊肯定比存銀行好」。今年以來，段永平已多次公開表達對騰訊的看好。



從基金最新持倉看，多位知名基金經理重倉持有騰訊。截至二季度末，百億級基金經理趙楓

管理的睿遠均衡價值三年持有混合基金持有騰訊２４５萬股，騰訊也是該基金的第一大重倉股。

與此同時，從資金流向看，據Ｃｈｏｉｃｅ測算，６月１０日以來，截至７月１８日，僅一個多

月時間，港股主題ＥＴＦ淨申購額合計達到４１５﹒８５億元。



美銀發表研究報告，料騰訊次季收入增長１１％，維持目標價６３１元，重申買入評級。報

告指出，預計騰訊次季業務表現穩健，維持次季收入按年增長１１％及經調整營業利潤按年增長

１４％的預測。該行表示，預計騰訊今年利潤可獲擴大，但由於人工智能投資帶來的實質折舊成

本影響，增速將放緩。



＊阿里攻ＡＩ發展，盤中創兩個月高＊



阿里巴巴（０９９８８）參與外賣大戰之際，同步攻ＡＩ市場，加入「百鏡大戰」。內媒引

述消息人士報道指，阿里將於本周發布首款自研ＡＩ眼鏡。



消息人士稱，該款自研ＡＩ眼鏡將具備市面上多數產品擁有的基礎功能，如語音助手、音樂

播放、電話通話、即時翻譯、會議紀錄等功能，並實現對阿里巴巴生態內的整合，包括地圖、支

付、購物類的功能。高德、支付寶、淘寶等技術團隊等都參與進來。在產品的ＡＩ能力上，基礎

模型將調用通義千問，夸克則會訓練學習、健康等方向的垂類模型。



據了解，該眼鏡在硬件規格上將超越Ｒａｙ－Ｂａｎ Ｍｅｔａ智能眼鏡，將分為兩個版本

，包括不帶顯示的ＡＩ智能眼鏡，以及帶顯示的ＡＩ＋ＡＲ智能眼鏡。產品硬件層面，這款眼鏡

將採用雙晶片架構，為高通驍龍ＡＲ１＋恒玄ＢＥＳ２８００。



另外，阿里旗下通義千問（Ｑｗｅｎ）發布Ｑｗｅｎ３－Ｃｏｄｅｒ模型，宣稱這是迄今最

具代理能力的代碼模型。據悉，Ｑｗｅｎ３－Ｃｏｄｅｒ擁有多個尺寸，其中最強大版本是

Ｃｏｄｅｒ－４８０Ｂ－Ａ３５Ｂ－Ｉｎｓｔｒｕｃｔ。這是一個４８０Ｂ參數啟動３５Ｂ參數

的ＭｏＥ模型，原生支持２５６Ｋ ｔｏｋｅｎ的上下文並可透過ＹａＲＮ擴展到１Ｍ

ｔｏｋｅｎ，擁有卓越的代碼和Ａｇｅｎｔ能力。Ｑｗｅｎ３－Ｃｏｄｅｒ－４８０Ｂ－

Ａ３５Ｂ－Ｉｎｓｔｒｕｃｔ在Ａｇｅｎｔｉｃ Ｃｏｄｉｎｇ、Ａｇｅｎｔｉｃ

Ｂｒｏｗｓｅｒ－Ｕｓｅ和Ａｇｅｎｔｉｃ Ｔｏｏｌ－Ｕｓｅ上取得了開源模型的ＳＯＴＡ效

果，可以與Ｃｌａｕｄｅ Ｓｏｎｎｅｔ４媲美。



阿里巴巴股價向好，盤中升至１２２元的兩個月高位，收報１２０﹒９元，升幅２﹒５％，

成交逾１４３億元。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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