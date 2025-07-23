鄭州市場監管局約談餓了麼、美團、京東，禁止「內捲式」競爭

《經濟通通訊社２３日專訊》鄭州市市場監督管理局２２日上午對餓了麼、美團

（０３６９０）、京東（０９６１８）三家平台企業開展行政約談，通報近期外賣平台經營中存

在的突出問題，要求平台企業嚴格落實整改措施，切實履行主體責任，維護公平有序的網絡市場

經營秩序。



會議要求，各平台企業要嚴格資質審查，限期完成入駐商戶資質全面復核；強化食安管控；

規範經營行為，嚴禁虛構原價、先漲後降、強制搭售等價格欺詐行為；優化維權機制，建立「在

線糾紛快速解決」通道；維護公平競爭，杜絕刷單炒信、虛假評價、惡意壓價等不正當競爭行為

，完善平台規則公示及違規懲戒制度，禁止「內捲式」競爭，推動行業健康有序發展。



下一步，鄭州市市場監管局將堅持「零容忍」態度，啟動專項整治行動，重點打擊無證經營

、刷單炒信、干預經營者定價及大數據「殺熟」等違法行為；加大懲戒力度，實行「一案雙查」

，既嚴肅查處商戶違法違規行為，又倒查平台管理責任。同時建立曝光機制，定期公布典型案例

，對屢查屢犯、整改不力的企業依法從嚴處理，持續淨化網絡交易市場環境，切實維護消費者合

法權益和公平競爭的市場秩序。（ｃｔ）

