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AH股新聞

23/07/2025 08:59

《中歐關係》中歐世貿爭端案裁決，中方：對部分表示不滿

　　《經濟通通訊社２３日專訊》就世貿組織（ＷＴＯ）公布中歐有關世貿爭端案件上訴仲裁裁
決，中國商務部周二（２２日）表示，仲裁庭認為世貿成員應避免影響專利權人在其他成員境內
實施其權利，此舉不當擴大世貿成員義務，中國對此「表示不滿」。下一步，中國將認真評估相
關裁決，按照世貿規則妥善處理。
　
　　商務部網站刊登條約法律司負責人答記者問稱，仲裁庭維持專家組裁決，認定中國禁訴令未
影響其他世貿成員保護專利權，也不屬於世貿規則所管轄的知識產權實施措施，中國對此表示歡
迎。
　
　　同時，仲裁庭在「缺乏規則依據」的情況下，「錯誤地」認為世貿成員應避免影響專利權人
在其他成員境內實施其權利，中國對此表示不滿。
　
　　「中方認可ＭＰＩＡ（多方臨時上訴仲裁安排）對於通過法律途徑有效處理貿易爭端的價值
，將與其他ＭＰＩＡ參加方一道，繼續致力於推動ＭＰＩＡ良好有效實施，共同維護以規則為基
礎的多邊貿易體制。」該負責人稱。
　
　　世界貿易組織仲裁員２１日推翻了先前專家組裁決的部分內容，該裁決駁回了歐盟關於中國
違反該全球監管機構知識產權規則的申訴。仲裁員還推翻了此前專家組的部分裁決，認定中國法
院通過發布「禁訴令」禁止專利權人在中國以外國家行使其專利權的做法，與《與貿易有關的知
識產權協定》（ＴＲＩＰＳ）中有關專利權的規定不一致。（ｒｙ）

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