《神州能源》能源局核查八省煤礦生產情況：部分煤企超產擾亂市場

《經濟通通訊社２３日專訊》內地煤炭領域或將迎來新一輪的反內捲和去產能。一則中國國

家能源局綜合司發布的促進煤炭供應平穩有序的通知近日在網上流傳，官媒「央廣網」今日確認

該通知屬實。



該份國家能源局綜合司７月１０日印發的《國家能源局綜合司關於組織開展煤礦生產情況核

查促進煤炭供應平穩有序的通知》稱，今年以來，全國煤炭供需形勢總體寬鬆，價格持續下行，

部分煤礦企業「以量補價」，超公告產能組織生產，嚴重擾亂煤炭市場秩序。為規範煤礦企業生

產行為，促進煤炭供應平穩有序，國家能源局擬於近期在重點產煤省（區）組織開展煤礦生產情

況核查工作，核查範圍為山西、內蒙古、安徽、河南、貴州、陜西、寧夏、新疆等８省（區）的

生產煤礦。



《通知》強調，煤礦應當按照均衡生產原則，科學安排年度、季度、月度生產計劃，合理組

織生產。年度原煤產量不得超過公告產能，月度原煤產量不得超過公告產能的１０％。企業集團

公司不得向所屬煤礦下達超過公告產能的生產計劃及相關經濟指標。煤礦要嚴格按公告產能組織

生產，對超能力生產的煤礦，一律責令停產整改。（ｓｌ）

