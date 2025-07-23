《中國要聞》公安部：嚴打涉境外詐騙犯罪，拘３６﹒６萬名疑犯

《經濟通通訊社２３日專訊》國新辦今日下午舉行發布會，由公安部介紹以高水平安全護航

「十四五」規劃高質量完成有關情況。公安部刑事偵查局政委姜國利介紹，在依法嚴厲打擊電信

網絡詐騙犯罪方面，全國公安機關統籌推進電信網絡新型違法犯罪打防管控各項工作，共破獲電

信網絡詐騙案件１７３﹒９萬起；部署開展「斷流」、「拔釘」、「斬鏈」等專項行動，組織集

群戰役，依法嚴厲打擊為境外詐騙集團提供推廣引流、轉帳洗錢、技術開發、組織偷渡等非法服

務的涉詐黑灰產犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人３６﹒６萬名，其中包括詐騙集團幕後「金主」、頭

目和骨幹３４４２名。



＊共攔截詐騙電話１２４﹒１億次，見面勸阻２８２１﹒５萬人次＊



此外，公安機關會同相關部門共攔截詐騙電話１２４﹒１億次，短信１０９﹒３億條，處置

涉詐的域名網址２５２１萬個；國家反詐中心累計下發資金預警指令２０３６﹒８萬條，各地公

安機關累計見面勸阻２８２１﹒５萬人次，有效避免群眾財產損失。



公安部並持續深化對外執法合作，依託雙多邊渠道，先後派出工作組赴緬甸、泰國、柬埔寨

等國家開展警務執法合作，持續推進聯合打擊行動，搗毀境外詐騙窩點２０００餘個，抓獲犯罪

嫌疑人８萬餘名，對境外詐騙團夥形成有力震懾，有效遏制了跨境電信網絡詐騙犯罪高發態勢。

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