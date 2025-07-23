《中國要聞》公安部：將會同有關部門加強「智能駕駛」規範管理

《經濟通通訊社２３日專訊》公安部交管局局長王強今日在國新辦舉行的新聞發布會上表示

，目前，市場上銷售的汽車所搭載的「智駕」系統，都還沒有實現「自動駕駛」的目標，駕駛人

才是最終責任主體。如果駕駛人在車輛行駛過程中「脫手脫眼」，不僅存在嚴重道路交通安全風

險，還可能面臨民事賠償、行政處罰及刑事追責三重法律風險。對此，公安機關將會同有關部門

進一步加強規範管理。（ｊｑ）

