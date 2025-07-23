《中國要聞》杭州自來水發黃發臭調查結果出爐：未檢出總大腸菌群

《經濟通通訊社２３日專訊》杭州余杭此前發生的自來水異味事件備受關註，杭州市聯合調

查組今日發布調查情況。通報顯示，關於水質異常原因調查情況，經查，水樣中檢測出的硫醚類

物質是一種有機硫化物，在水中較低濃度即可產生蒜味、沼澤味、腐臭味等異味。綜合分析，此

次供水嗅味異常是氣候、環境、水動力條件等多種因素疊加情況下導致的。



至於自來水「發黃」、「發渾」問題，根據調查分析，目前供水管道主要是鐵質管道，事情

發生後余杭製水有限公司、余杭水務控股集團下屬供排水公司先後採取水源切換、供水調度和水

管沖洗等措施，引發供水水流方向發生變化、水流速度突變，沖刷管壁導致銹層脫落產生「黃水

」或「渾水」，部分進入供水水箱或用戶，一般放水一段時間後可恢復正常。



關於水質，經調查，７月１６日仁和水廠８時３０分採樣的出廠水檢測結果顯示除「臭和味

」指標異常外，總大腸菌群、大腸埃希氏菌均未檢出；切換水源後，１３時３０分出廠水水質指

標顯示恢復正常，仁和水廠對「臭和味」指標加密為每２小時檢測頻次、結果均合格；７月１７

日，余杭區疾控中心對仁和水廠水源切換後出廠水樣本開展檢測，３８項常規指標均合格；７月

１７日供水基本恢復正常以來，余杭區疾控中心對受影響的２個街道４９個村（社區）開展末梢

水（用戶水龍頭水）抽檢，指標均合格。



７月１７日，杭州市疾控中心採集仁和水廠切換水源後的出廠水並進行水質全分析檢測和硫

醚類物質檢測，結果顯示硫醚類物質未檢出，全分析檢測的指標均符合國家《生活飲用水衛生標

準》要求。事情發生後，供水行業主管部門已對全市３３座城市供水廠全面開展檢查排查，出廠

水質均符合國家《生活飲用水衛生標準》要求。



＊７人被嚴肅問責，受影響用戶７月份水費全免＊



至於問責情況，依規依紀依法對７名領導幹部嚴肅問責。關於群眾訴求服務保障情況，街道

、村（社區）的專項服務組持續上門做好跟蹤服務；持續主動做好安全供水質量檢測，堅決做好

供水安全保障；及時提供健康監測和醫療服務。



針對供水異常導致用戶淨水器濾芯受影響的情況，免費更換淨水器濾芯；考慮到受影響的２

個街道４９個村（社區）自來水用戶近期供水管存水排放的實際情況，明確７月份水費全額免收

；１６－１７日期間，２個街道有生產的食品企業生產的相關產品已進行封存，下一步根據檢測

結果做分類處理。（ｊｑ）

