《大灣區》南沙上半年進出口增１７﹒５％，集成電路進出口額倍增

《經濟通通訊社２３日專訊》７月２３日，廣州海關舉行上半年廣州市進出口情況新聞發布

會。廣州海關綜合業務處處長何敏慧介紹，南沙區今年上半年進出口數額為１４７９﹒３億元（

人民幣．下同），上半年同比增長１７﹒５％，連續２個季度保持雙位數增長。其中，帶動上半

年南沙區散貨船出口額增長５５﹒６％，汽車及其零配件出口額增長３３﹒７％。半導體製造、

生物醫藥產業動能迸發，帶動上半年南沙區集成電路、生物醫藥進出口額分別增長１﹒２倍、

２﹒２倍。



＊以南沙港為樞紐港，拓展「一港通」模式＊



廣州海關著力拓展「一港通」模式覆蓋範圍，以南沙港為樞紐港，珠江內河碼頭為支線港，

累計開通航線２３條，覆蓋廣東、湖南、貴州三省１２個城市的１９個內河碼頭和４個鐵路陸港

。



＊上半年為進口科研設備辦理實際減免稅款１﹒５億元＊



何敏慧表示，廣州海關推動科創物品等跨境要素便捷流動，「按照跨境科研用物資正面清單

」，對自港澳進口的動物源性幹細胞等２９項物資實施簡化單證手續，上半年共為進口科研設備

辦理實際減免稅款１﹒５億元。同時，廣州海關推動「港艇北上」維修業務成功落地，今年３月

已開展首單服務，標誌著南沙香港遊艇維修服務中心正式投入運營。（ｌｋ）







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