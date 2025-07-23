《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒２％，中美下周第三輪貿易談判

《經濟通通訊社２３日專訊》中美定於下周初在瑞典進行第三輪貿易談判，美國財長貝森特

表示他將於中國財長藍佛安舉行會面，商討延長兩國暫時降低關稅的期限。滬深股市今早升跌不

一，滬綜指高開０﹒２％，報３５８８﹒８８點，深成指輕微高開０﹒０１％，創業板指低開

０﹒１２％，雅江水電概念股繼續造好。



綜合外電報道，貝森特稱，與中國的貿易目前處於非常好的狀態，華盛頓希望討論更廣泛的

一系列議題，包括中國購買伊朗和俄羅斯石油的問題。美國總統特朗普表示，中國國家主席習近

平已邀請他訪華，他可能在「不遠的將來」與習近平會晤。



昨日，國家外匯管理局公布，目前外資持有境內人民幣債券的存量超過６０００億美元，處

於歷史較高水平，上半年外資淨增持境內股票和基金１０１億美元。上半年，企業、個人等非銀

行部門跨境資金淨流入１２７３億美元，二季度淨流入環比成長４６％。



此外，科創板開市六周年之際，科創板指數體系再迎「新成員」。上交所與中證指數公司宣

布，將於７月２３日正式發布上證科創板民營企業指數（簡稱科創民企指數）和上證科創板民營

企業５０策略指數（簡稱科創民企策略指數），為市場提供科創板民營企業領域的業績基準和投

資標的。



科創民企指數選取科創板所有的民營企業上市公司證券作為指數樣本，旨在全面刻畫科創板

民營上市公司證券的整體表現。科創民企策略指數從科創板上市公司證券中選取５０隻研發投入

高、盈利能力強的民營上市公司證券作為指數樣本，更側重投資屬性；寒武紀

（滬：６８８２５６）、金山辦公（滬：６８８１１１）、傳音控股（滬：６８８０３６）等千

億市值龍頭股在列。



人行今日進行１５０５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有５２０１億元逆回

購到期，即今日淨回籠３６９６億元。（ｒｙ）

