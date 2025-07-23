《Ａ股行情》滬綜指站上三千六，半日收升０﹒７５％

《經濟通通訊社２３日專訊》中美關稅談判繼續推進，國內世紀工程開工，多重利好疊加下

，滬深股市早盤集體上揚，滬綜指衝上三千六，半日收升０﹒７５％，報３６０８﹒５８點，再

創年內新高；深成指亦升０﹒３１％，創業板指升０﹒７２％。滬深兩市半日成交額１１３８０

億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交微升９億元。



雅江水電概念保持強勢，鐵建重工（滬：６８８４２５）、中國電建（滬：６０１６６９）

等三連漲停。在行業人士看來，與重大工程密切相關的工程機械行業將迎來重磅利好。據悉，該

工程主要採取截彎取直、隧洞引水的開發方式，涉及土建工程、引水隧洞建設、大壩澆築等多個

階段，對工程機械的需求將覆蓋全產業鏈。



另外，可控核聚變板塊升幅靠前，雪人集團（深：００２６３９）、國機重裝

（滬：６０１３９９）升停封板。上海市政府最新表示，中核集團直屬二級單位－－中國聚變能

源有限公司掛牌成立大會２２日在滬舉行，並與中核集團、中國石油昆侖資本和國家綠色發展基

金等股東方簽署增資擴股協議。作為推進中國聚變工程化、商業化的創新主體，中國聚變公司將

重點布局總體設計、技術驗證、數字化研發等業務，並建設技術研發平台和資本運作平台。

（ｒｙ）

