《Ａ股行情》滬綜指近平收，三千六得而復失

《經濟通通訊社２３日專訊》中美關係緩和提振了市場情緒，在金融股、半導體股大漲支持

下，滬綜指一舉衝上三千六，惟午後衝高回落，建材工程機械股回吐，有政策加持的海南自貿股

反高潮下跌，滬綜指全日微升０﹒０１％，收報３５８２﹒３０點，３６００點得而復失。深成

指及創業板指則雙雙收跌，跌幅０﹒３７％及０﹒０１％。滬深兩市全日成交額約１﹒８６萬億

元（人民幣．下同），較上個交易日減少２８５億元或１﹒５％。



中美貿易談判將於下周一和周二在斯德哥爾摩舉行，美國財長貝森特表示，他將會見中國財

長，討論是否延長８月１２日關稅休戰的最後期限。美國總統特朗普表示，他可能很快訪問中國

與國家主席習近平會面。一種可能的行程是他參加９月在北京舉行的紀念二戰結束８０周年的儀

式。如果成行，這將是特朗普開啟第二任期以來，首次與習近平面對面會晤。



另外，分析人士聚焦按慣例７月底召開的中央政治局會議，並關注會議是否宣布中共四中全

會召開時間、以及就「十五五」（２０２６－２０３０年）規劃提供指引等。



盤面上，雅江水電戰相關板塊已經連漲三日，不過，建材和工程機械股見回吐。軍工軍貿陷

入調整，其中航空股跌幅較深；孟加拉空軍的一架教練機周一（２１日）墜毁於首都達卡的一間

學校內，官方公布罹難人數增至３１人，逾１７０人受傷。出事飛機據報是中國製造的殲７戰機

（Ｆ－７ ＢＧＩ）。至於海南自貿港宣布將於１２月１８日正式封關運作，惟海南自貿概念股

反高潮收挫２﹒８％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ４１１９﹒７７ ＋０﹒０２

上證指數 ３５８２﹒３０ ＋０﹒０１ ８５７０﹒４６

深證成指 １１０５９﹒０４ －０﹒３７ １００７﹒５５

創業板指 ２３１０﹒６７ －０﹒０１

科創５０ １０２０﹒８６ ＋０﹒４５

Ｂ股指數 ２６４﹒２７ ＋０﹒１６ ２﹒０６

深證Ｂ指 １２７６﹒３３ ＋０﹒４０ １﹒２０

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