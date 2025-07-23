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AH股新聞

23/07/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指近平收，三千六得而復失

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中美關係緩和提振了市場情緒，在金融股、半導體股大漲支持
下，滬綜指一舉衝上三千六，惟午後衝高回落，建材工程機械股回吐，有政策加持的海南自貿股
反高潮下跌，滬綜指全日微升０﹒０１％，收報３５８２﹒３０點，３６００點得而復失。深成
指及創業板指則雙雙收跌，跌幅０﹒３７％及０﹒０１％。滬深兩市全日成交額約１﹒８６萬億
元（人民幣．下同），較上個交易日減少２８５億元或１﹒５％。
　
　　中美貿易談判將於下周一和周二在斯德哥爾摩舉行，美國財長貝森特表示，他將會見中國財
長，討論是否延長８月１２日關稅休戰的最後期限。美國總統特朗普表示，他可能很快訪問中國
與國家主席習近平會面。一種可能的行程是他參加９月在北京舉行的紀念二戰結束８０周年的儀
式。如果成行，這將是特朗普開啟第二任期以來，首次與習近平面對面會晤。
　
　　另外，分析人士聚焦按慣例７月底召開的中央政治局會議，並關注會議是否宣布中共四中全
會召開時間、以及就「十五五」（２０２６－２０３０年）規劃提供指引等。
　
　　盤面上，雅江水電戰相關板塊已經連漲三日，不過，建材和工程機械股見回吐。軍工軍貿陷
入調整，其中航空股跌幅較深；孟加拉空軍的一架教練機周一（２１日）墜毁於首都達卡的一間
學校內，官方公布罹難人數增至３１人，逾１７０人受傷。出事飛機據報是中國製造的殲７戰機
（Ｆ－７　ＢＧＩ）。至於海南自貿港宣布將於１２月１８日正式封關運作，惟海南自貿概念股
反高潮收挫２﹒８％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４１１９﹒７７　　＋０﹒０２　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３５８２﹒３０　　＋０﹒０１　　　　８５７０﹒４６　　
　　深證成指　　１１０５９﹒０４　－０﹒３７　　　　１００７﹒５５　　
　　創業板指　　２３１０﹒６７　　－０﹒０１　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０２０﹒８６　　＋０﹒４５　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６４﹒２７　　＋０﹒１６　　　　　２﹒０６　　　　
　　深證Ｂ指　　１２７６﹒３３　　＋０﹒４０　　　　　１﹒２０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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