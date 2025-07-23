《Ａ股焦點》海南自由貿易港年底封關運作，海南板塊反跌

《經濟通通訊社２３日專訊》海南自由貿易港全島封關將於１２月１８日正式啟動。國家發

改委有關負責人表示，全島封關運作是海南自貿港建設的標誌性工程，是進一步擴大開放的重要

舉措，具有里程碑意義。



不過，海南板塊目前幾乎全跌，或是連升多日後回吐，海峽股份（深：００２３２０）、凱

撒旅業（深：０００７９６）、羅牛山（深：０００７３５）挫逾６％，海馬汽車

（深：０００５７２）跌５﹒４％，京糧控股（深：０００５０５）跌４﹒６％，康芝藥業

（深：３０００８６）跌４﹒４％，海南瑞澤（深：００２５９６）、海南高速

（深：０００８８６）、海汽集團（滬：６０３０６９）、海南機場（滬：６００５１５）跟挫

。



據悉，海南自貿港全島封關運作將實施以「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基

本特徵的自由化便利化政策制度。「一線」放開，就是將海南自貿港與中國關境外其他國家和地

區之間作為「一線」，實施一系列自由便利進出舉措；「二線」管住，就是將海南自貿港與內地

之間作為「二線」，針對「一線」放開的內容實施精準管理；島內自由，就是在海南自貿港內，

各類要素可以相對自由流通。（ｒｙ）

