微軟：中國黑客組織藉ＳｈａｒｅＰｏｉｎｔ漏洞入侵多國政府系統

《經濟通通訊社２３日專訊》據《彭博》報道，微軟周二發文警告，兩個與中國政府有關聯

的黑客組織「Ｌｉｎｅｎ Ｔｙｐｈｏｏｎ」和「Ｖｉｏｌｅｔ Ｔｙｐｈｏｏｎ」，以及另一

個名為「Ｓｔｏｒｍ－２６０３」的黑客組織，正積極利用微軟ＳｈａｒｅＰｏｉｎｔ文件管理

軟件中的漏洞，對全球多國政府機構和企業展開網路攻擊。微軟表示，目前仍在調查是否有其他

攻擊者也在利用這些漏洞。



網絡安全研究人員表示，這些黑客已成功入侵歐洲與中東的國家政府系統，並鎖定美國教育

部、佛羅里達州稅務局、羅德島州議會等政府機構。瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ＥＴＨ

Ｚｕｒｉｃｈ）研究人員指出，這些攻擊手法與中國政府資助的間諜行動高度一致。網絡安全公

司Ｅｙｅ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ稱，已有超過１００台伺服器、６０個機構遭到入侵，包括能源產

業、顧問公司和大學，遍及沙特阿拉伯、越南、阿曼和阿聯酋等國。



微軟表示，已提供如何修補ＳｈａｒｅＰｏｉｎｔ文件應用軟體漏洞的說明，也會持續跟進

被黑客入侵系統和植入編碼的客戶。



報道引述中國駐美大使館的聲明指出，中國堅決反對任何形式的網路攻擊與犯罪行動，也強

烈反對欠缺實證污衊他人的手段，希望各方以專業負責態度及充足理據處理網路事件，而非憑空

揣測指控。（ｓｌ）

