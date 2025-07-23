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AH股新聞

23/07/2025 10:29

《中國要聞》發改委：海南自貿港今年１２月１８日正式封關運作

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國新辦今日就海南自由貿易港建設有關情況舉行新聞發布會，
國家發改委副主任王昌林在會上表示，海南自貿港封關具體時間，經黨中央批准，定於２０２５
年１２月１８日正式啟動。
　
　　王昌林指，１９７８年１２月１８日，中共十一屆三中全會開啟了改革開放和社會主義現代
化的偉大征程。在１２月１８日這一天啟動封關運作，具有重要象徵意義，也是向世界展示中國
堅定不移擴大高水平開放的決心和信心。接下來幾個月將抓緊做好後續準備工作，幫助經營主體
充分了解封關政策、開展相關業務測試。
　
＊實施「一線」放開、「二線」管住、島內自由的便利化政策制度＊
　
　　王昌林並指，全島封關運作是海南自貿港建設的標誌性工程，是進一步擴大開放的重要舉措
，具有里程碑意義。海南自貿港全島封關運作將實施以「『一線』放開、『二線』管住、島內自
由」為基本特徵的自由化便利化政策制度。「一線」放開，就是將海南自貿港與中國關境外其他
國家和地區之間作為「一線」，實施一系列自由便利進出舉措；「二線」管住，就是將海南自貿
港與內地之間作為「二線」，針對「一線」放開的內容實施精準管理；島內自由，就是在海南自
貿港內，各類要素可以相對自由流通。（ｓｌ）

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