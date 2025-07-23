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AH股新聞

23/07/2025 11:04

《中國要聞》發改委：現階段海南自貿港封關政策為「四個更加」

　　《經濟通通訊社２３日專訊》海南自貿港將於今年１２月１８日正式封關運作，實施以「『
一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基本特徵的自由化便利化政策制度。國家發改委副主
任王昌林今日在國新辦發布會上介紹，按照總體方案關於「分步驟、分階段建立自貿港政策制度
體系」的要求，結合海南發展實際，發改委會同有關方面制定了現階段的封關政策措施，具體可
以概括為「四個更加」：
　
　　一是實施更加優惠的貨物「零關稅」政策。「一線」進口的「零關稅」商品稅目比例將由
２１％提高至７４％，在島內享惠主體之間可以免進口稅收流通，加工增值達到３０％的可免關
稅銷往內地。
　
　　二是實施更加寬鬆的貿易管理措施。在「一線」進口方向，對全國現有的部分禁止、限制類
進口貨物作出開放性安排。
　
　　三是實施更加便利的通行措施。以島內現有８個對外開放口岸作為「一線」口岸，對符合條
件的進口貨物徑予放行；設置運行海口新海港、海口南港等１０個「二線口岸」，對進入內地的
貨物創新採取多種便捷通行舉措。
　
　　四是實施更加高效精準的監管模式。對「零關稅」貨物、放寬貿易管理措施貨物等實行低干
預、高效率的精準監管，保障各項開放政策平穩落地。
　
　　王昌林表示，有關政策文件稍晚時候將陸續對外公布，並於全島封關之日起施行。（ｓｌ）

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