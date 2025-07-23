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AH股新聞

23/07/2025 11:04

《中國要聞》財政部：海南封關後零關稅商品擴至約６６００個稅目

　　《經濟通通訊社２３日專訊》海南自貿港將於今年１２月１８日正式封關運作，實施以「『
一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基本特徵的自由化便利化政策制度，而「零關稅」是
海南自貿港政策制度體系的主要特徵之一。財政部副部長廖岷今日在國新辦發布會上介紹，現行
３張進口「零關稅」商品清單共約１９００個稅目，全島封關運作後，進口「零關稅」商品將實
行負面清單管理，用進口徵稅商品目錄取代此前的「零關稅」商品正面清單，「零關稅」商品範
圍擴大至約６６００個稅目，佔全部商品稅目的比例達到７４％，比封關前提高了近５３個百分
點，顯著提高了開放水平。
　
　　廖岷表示，封關後，貨物稅收政策主要有以下安排：在海南自由貿易港登記註冊的獨立法人
企業，以及自由貿易港內符合條件的事業單位及民辦非企業單位，經「一線」進口徵稅商品目錄
外的貨物，可免徵進口稅收。「零關稅」貨物及其加工製成品，在島內享惠主體之間可在免進口
稅收條件下進行流通。
　
　　此外，對屬於海南自由貿易港鼓勵類的產業的企業生產的貨物，在加工增值達到或者超過
３０％時，經「二線」進入內地，免徵進口關稅。這對於延伸島內的產業鏈條，增強產業競爭力
，形成產業集群效應，具有積極意義。（ｓｌ）
　

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