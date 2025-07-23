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AH股新聞

23/07/2025 11:13

《中國要聞》商務部：滿足海南自產，取消部分舊機電產品進口許可

　　《經濟通通訊社２３日專訊》海南自貿港將於今年１２月１８日正式封關運作，實施以「『
一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基本特徵的自由化便利化政策制度。商務部部長助理
袁曉明今日在國新辦發布會上介紹，按部署，商務部會同相關部門制定出台《海南自由貿易港禁
止、限制進出口貨物、物品清單》，作為自貿港核心政策的組成部分。《清單》全文稍候將在商
務部網站公布。
　
　　袁曉明稱，《清單》首次全面系統地列明了國家現行實施禁止、限制管理措施的進出口貨物
、物品範圍，經營主體能夠清晰便捷地了解管理邊界。此外，《清單》結合海南自貿港發展需要
，放寬了對部分進口貨物的管理措施，簡而言之就是放寬限制、擴大開放試點。取消６０個商品
編碼的舊機電產品的進口許可證，覆蓋約８０％納入進口許可證管理的舊機電產品，基本能夠滿
足海南企業生產自用需要；同時，在現行自貿試驗區、綜合保稅區相關政策基礎上，允許３８個
商品編碼的產品在海南自貿港開展保稅維修，實現保稅維修領域全國最高開放水平。
　
　　海南自貿港封關後，其中幾項重要舉措包括：「零關稅」貨物及其加工製成品，在島內享惠
主體之間可在免進口稅收條件下進行流通；對屬於海南自貿港鼓勵類的產業的企業生產的貨物，
在加工增值達到或者超過３０％時，經「二線」進入內地，免徵進口關稅。（ｓｌ）

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