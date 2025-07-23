  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

23/07/2025 11:39

《中國要聞》商務部：打造海南自貿港成引領中國對外開放重要門戶

　　《經濟通通訊社２３日專訊》海南自貿港將於今年１２月１８日正式封關運作，實施以「『
一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基本特徵的自由化便利化政策制度，而「零關稅」是
海南自貿港政策制度體系的主要特徵之一。商務部部長助理袁曉明今日在國新辦發布會上表示，
當前，世界範圍內單邊主義、保護主義加劇，經濟全球化遭遇逆流。商務部將繼續全力支持海南
自貿港建設，努力將海南自貿港打造成為引領中國新時代對外開放的重要門戶。具體將從三方面
著力：
　
　　一是持續提升制度型開放水平。支持海南自貿港主動對接國際高標準經貿規則，開展先行先
試。聚焦貿易投資自由化便利化、擴大市場開放、市場公平競爭等深化制度創新，推動規則、規
制、管理、標準相通相容，打造一流營商環境。
　
　　二是持續發揮開放平台疊加優勢。商務部支持海南自貿港建設的同時，還推動設立了全島自
貿試驗區、全島跨境電子商務綜合試驗區、服務業擴大開放綜合試點等開放平台，與海南省共同
辦好中國國際消費品博覽會。商務部將繼續支持海南做強各類開放平台，持續放大「１＋１＞２
」的疊加效應，更好釋放政策制度紅利，形成更多改革開放成果。
　
　　三是持續培育發展新動能。結合海南資源稟賦、區位優勢，圍繞重點產業補鏈延鏈強鏈，出
台有針對性的政策舉措，進一步促進貨物貿易、服務貿易、數字貿易創新發展，積極培育新業態
新模式，加速吸引產業集聚，助力構建現代化產業體系。（ｓｌ）

【你點睇？】特朗普警告若金磚國家對美構成威脅，將很快讓其瓦解。你認為金磚國家面對打壓會否更團結？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰23/07/2025 11:39  《中國要聞》海關總署：在海南一線提高通關便利，二線簡化申報

其他AH股新聞
More

23/07/2025 13:01  《外資精點》滙豐料Ａ股年底上試３７００點，看好科技等板塊

23/07/2025 11:45  《中國要聞》財政部：封關運作後將繼續深化海南自貿港稅制改革

23/07/2025 11:41  《中國要聞》周鴻禕：３６０芯片採購轉向國產，最近都用華為產品

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普稱與日本達成貿易協議，稅率為15%

23/07/2025 09:57

關稅戰

藍營捲罷免潮，焉知非福

22/07/2025 08:30

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處