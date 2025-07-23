《中國要聞》商務部：打造海南自貿港成引領中國對外開放重要門戶

《經濟通通訊社２３日專訊》海南自貿港將於今年１２月１８日正式封關運作，實施以「『

一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基本特徵的自由化便利化政策制度，而「零關稅」是

海南自貿港政策制度體系的主要特徵之一。商務部部長助理袁曉明今日在國新辦發布會上表示，

當前，世界範圍內單邊主義、保護主義加劇，經濟全球化遭遇逆流。商務部將繼續全力支持海南

自貿港建設，努力將海南自貿港打造成為引領中國新時代對外開放的重要門戶。具體將從三方面

著力：



一是持續提升制度型開放水平。支持海南自貿港主動對接國際高標準經貿規則，開展先行先

試。聚焦貿易投資自由化便利化、擴大市場開放、市場公平競爭等深化制度創新，推動規則、規

制、管理、標準相通相容，打造一流營商環境。



二是持續發揮開放平台疊加優勢。商務部支持海南自貿港建設的同時，還推動設立了全島自

貿試驗區、全島跨境電子商務綜合試驗區、服務業擴大開放綜合試點等開放平台，與海南省共同

辦好中國國際消費品博覽會。商務部將繼續支持海南做強各類開放平台，持續放大「１＋１＞２

」的疊加效應，更好釋放政策制度紅利，形成更多改革開放成果。



三是持續培育發展新動能。結合海南資源稟賦、區位優勢，圍繞重點產業補鏈延鏈強鏈，出

台有針對性的政策舉措，進一步促進貨物貿易、服務貿易、數字貿易創新發展，積極培育新業態

新模式，加速吸引產業集聚，助力構建現代化產業體系。（ｓｌ）

