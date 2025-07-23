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AH股新聞

23/07/2025 13:45

【ＦＯＣＵＳ】精準套現ＶＳ精準退休，佳寶領展協奏財技之歌

　　【ＦＯＣＵＳ】平民超市佳寶和亞洲最大房托基金領展（００８２３），風格迥異恰如兩位
「揸弗人」林曉毅、王國龍的背景：一個小學學歷、偷渡到港「窮到褲穿窿」　；另一個頭頂
ＭＢＡ、會計師、銀行家光芒四射。乍看難有交集，卻因近日的「精準套現」和「精準退休」，
協奏出一曲「資本利益最大化」的財技之歌。
　
＊平民超市名號，暗藏地產王國＊
　
　　要同時感受凍肉和汗水的獨特氣息，只需走入任意一間佳寶分店。同樣散布各區，領展商場
卻大多潮流光鮮，不乏依山傍海。表面看，兩間公司都仰仗民生，只不過前者強調薄利多銷，後
者著重資產管理，但回顧過去多年的神操作，都不約而同指向低買、高沽、托價等財技。
　
　　１９９１年成立的佳寶，最新據報獲內地電商巨頭京東（０９６１８），以４０億元收購七
成股權。即使最終價格大打折扣，但在眼下香港商鋪跌價未止，市民「網購＋北上」成風之下，
顯然是套現良機。
　
　　事實上，佳寶「平民超市」名號之外，自２００７年起趁低吸納的物業涉資高達５５億元計
，堪稱「地產王國」。不過進入２０２１年，其開始密密沽貨，最經典是當年３月以１４﹒３５
億出售葵涌總部大樓，帳面大賺１０﹒８７億。而今次京東收購的標的，據報正正包括至少１６
間佳寶持有的商鋪。
　
＊高價回購低價供股，疑似自肥＊
　
　　相比林曉毅眼光獨到，精準捕捉低買高沽時點，領展的物業投資卻不乏「摸頂」敗筆，例如
２０１５年７月以逾６６億人民幣收購的上海企業天地（現為上海企業廣場），最新估值跌至
５３﹒３億；２０１６年以５９﹒１億投得的彌敦道７００號商廈，最新估值僅２９﹒７億元，
惟無礙王國龍薪酬於２０１７年至２０１９年期間三級跳，創７８２６萬元的紀錄。
　
　　飽受小股東詬病的，除了ＣＥＯ的高薪，當屬「高價回購＋低價供股」的疑似自肥。翻查資
料，領展回購的高峰期分別為２０１７╱１８、２０１９╱２０財年，金額分別達４３﹒４９億
、４２﹒４億元，最高買入價分別為７０﹒５元、８９﹒４元，推升領展股價於２０１９年７月
高見９６元。無獨有偶，王國龍於２０１８年８月至２０２０年２月，分三次減持領展３００萬
股，套現逾２億元。
　
　　隨著股價自高位拾級而下，領展於２０２３年２月宣布以４４﹒２元５供１集資１８８億元
，惟截至今日，領展股價仍未收復供股價，或間接印證高價回購有托價之嫌。
　
　　從佳寶到領展，種種財技令「揸弗人」賺得盆滿鉢滿，無論是草根逆襲還是精英操盤，最終
是否皆由升斗小民或小股東埋單？

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