《中國要聞》鄭柵潔：健全國企民企協同發展機制，整治內捲式競爭

《經濟通通訊社２３日專訊》國家發改委主任鄭柵潔今日主持召開企業座談會，圍繞科學編

制「十五五」規劃，聽取關於國企民企協同發展的意見建議。內蒙古自治區蒙泰集團、河南省洛

陽欒川鉬業集團、山東省濰柴動力、天津市天士力大健康產業投資集團、上海市概倫電子等企業

負責人參加座談會。



鄭柵潔表示，面對當前內外部形勢變化，企業創新突破要搶抓機遇和發展空間，為推動高質

量發展多作貢獻。國家發改委將健全國企民企協同發展的體制機制，推動整治內捲式競爭、拓展

產業鏈供應鏈合作、促進科技創新、完善公司治理和國際化經營服務等，促進各種所有制經濟優

勢互補、共同發展，進一步增強經濟發展活力和產業競爭力。同時，將堅持和完善政企常態化溝

通交流機制，全力幫助民營企業解決實際困難，促進民營經濟健康發展、高質量發展。



＊參會企業：將有序開展市場競爭，相互取長補短、深化合作＊



參會企業談到，國企民企各具優勢，協同發展空間潛力巨大，建議國家在編制「十五五」規

劃時，突出完善國企民企協同發展的政策機制，支持引導企業拓展合作空間，提升發展整體效益

。同時，參會企業表示將建立和完善中國特色現代企業制度，不斷加強企業管理，有序開展市場

競爭，相互取長補短、深化合作，更好實現共同發展。（ｓｌ）

