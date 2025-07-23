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AH股新聞

23/07/2025 14:46

《中國要聞》京滬杭穗深實現不動產登記「跨省通辦」

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《中國自然資源報》報道，北京、上海、杭州、廣州、深圳
五市規劃和自然資源部門２２日簽訂合作協議，共建不動產登記「跨省通辦」機制。此舉以長三
角「跨省通辦」經驗為基礎，將為超９０００萬人提供不動產異地登記服務，標誌著不動產登記
便利化改革邁出關鍵一步。這也是全國重點城市不動產登記機構跨區域協同，以制度創新打通服
務壁壘，助推營商環境持續優化的創新舉措。
　
　　根據協議，五市將圍繞三方面展開合作：在覆蓋範圍上，北京、上海、杭州、廣州、深圳部
分區域，納入首批「跨省通辦」範圍，逐步覆蓋五市全部不動產登記機構；在業務類型上，首期
涵蓋轉移登記、變更登記、抵押登記等高頻事項，後續將擴展至國有土地房屋全業務；在辦理模
式上，推出「異地幫辦、全程網辦」與「異地代收、屬地辦理」雙軌機制，實現群眾辦事「最多
跑一次」甚至「零跑腿」。
　
　　舉例來說，若有北京申請人需辦理杭州房產的變更登記，滿足條件的可通過浙江省政務服務
網或「浙里辦」Ａｐｐ在線申請；若不滿足線上條件，可由杭州「跨省通辦」窗口遠程核驗身份
後，由北京登記機構代收材料並郵寄至杭州辦理。
　
　　下一步，五市將設立「跨省通辦」窗口，協同推進業務培訓和系統對接，計劃年內形成可複
製的經驗，２０２６年基本實現高頻登記服務事項「跨省通辦」。（ｓｌ）

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