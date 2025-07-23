《中國要聞》財政部：封關運作後將繼續深化海南自貿港稅制改革

《經濟通通訊社２３日專訊》海南自貿港將於今年１２月１８日正式封關運作，實施以「『

一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基本特徵的自由化便利化政策制度，而「零關稅」是

海南自貿港政策制度體系的主要特徵之一。財政部副部長廖岷今日在國新辦發布會上表示，全島

封關運作後，財政部將結合自貿港建設實際和推進更高水平對外開放等需要，繼續深化稅制改革

，確保政策力度持續提升，政策紅利不斷釋放。



有關措施主要涉及：落實好企業所得稅和個人所得稅現行優惠政策，吸引更多符合自貿港建

設需要的高端人才和優質企業落地海南，助力自由貿易港發展；不斷擴大「零關稅」商品範圍，

適時調整進口徵稅商品目錄；進一步調整優化離島免稅購物政策，支持海南建設國際旅游消費中

心；積極研究島內居民消費進境商品的相關稅收政策，適時開展對島內居民消費的進境商品實行

正面清單管理，即允許島內居民免稅購買一些進口產品；穩步推進銷售稅改革研究工作等。



＊發改委：積極開展跨境資產管理業務等試點探索＊



另外，國家發改委副主任王昌林表示，海南自貿港封關運作後，國家發改委將會同有關部門

逐步建立以開放、發展相適應的金融政策制度，健全完善多功能自由貿易帳戶體系，有序擴大金

融業對內、對外開放，積極開展跨境資產管理業務等試點探索。著力打造公開、透明、可預期的

投資環境，進一步放寬外商投資准入，出台新一批放寬市場准入特別措施，深入實施承諾即入制

改革，加快建立以過程監管為重點的投資便利制度。（ｓｌ）

