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AH股新聞

23/07/2025 11:39

《中國要聞》海關總署：在海南一線提高通關便利，二線簡化申報

　　《經濟通通訊社２３日專訊》海南自貿港將於今年１２月１８日正式封關運作，實施以「『
一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基本特徵的自由化便利化政策制度，而「零關稅」是
海南自貿港政策制度體系的主要特徵之一。海關總署副署長王令浚今日在國新辦發布會上表示，
海關總署研究制定了對海南自貿港的監管辦法和系列配套制度，為實施高效精準監管提供制度保
障。
　
　　一線進口方面，進一步提高通關便利化水平。海關將在海南自貿港全範圍內，除依法需要檢
驗檢疫或者實行許可證件管理的貨物外，對進口「零關稅」貨物、保稅貨物等按規定實施徑予放
行。同時，突出智能高效監管，在二線口岸設置海關監管通道和非海關監管通道。
　
＊「二線」出島申報項目從１０５項大幅壓縮至４２項＊
　
　　海關在海關監管通道對「零關稅」貨物、享受加工增值政策的貨物、放寬貿易管理措施的貨
物這三類貨物實行管理，其他國內流通貨物經非海關監管通道通行。對上述三類貨物，海關創新
實施「分批出島、集中申報」通關模式，企業可先辦理貨物「二線」出島手續，後續再集中辦理
報關申報手續，有效提高通關效率。此外，為進一步簡化「二線」出島申報手續，海關大幅壓縮
「二線」出島申報項目，需企業申報的報關單項目從１０５項壓縮至４２項。
　　
　　下一步，海關總署將根據全島封關運作情況和海南實際需要，持續完善與全島封關相適應的
海關監管模式。（ｓｌ）

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