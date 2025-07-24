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AH股新聞

24/07/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》中外資金愛Ａ股

　　《政政經經》光大證券日前有份報告談及了中外資金對Ａ股的取態。
　
　　在今年４月初的股市震盪中，中央匯金增持ＥＴＦ，並首次明確其類「平準基金」定位。最
新的基金二季報顯示，匯金二季度耗資高達２０００億元人民幣，買入１０隻寬基ＥＴＦ。
　
　　二季度，匯金增持ＥＴＦ呈現兩大特點：一是增持範圍廣，包括滬深３００ＥＴＦ、上證
５０ＥＴＦ、中證５００ＥＴＦ、中證１０００ＥＴＦ；二是增持力度大，多隻ＥＴＦ增持金額
超過百億元人民幣。
　
　　據景順最新發布的報告，約６０％的中東主權財富基金計劃在未來五年內增加對中國資產的
配置，特別是科技領域。財富基金正以「曾經針對矽谷的戰略緊逼性」進入中國的創新驅動型行
業。７月２１日，Ａ股、港股全線走強，滬指、創業板指雙雙創出年內新高，恒指一度站上
２５０００點，創２０２２年２月以來新高。公募基金２０２５年二季報顯示，全市場有近
１８００隻基金在二季度提高了港股倉位，部分基金的增持幅度超過５０個百分點，重點加倉創
新藥、銀行股。
　
　　惠譽將美國２０２５年２５％行業的前景展望下調至「惡化」，原因是不確定性增加、經濟
增長放緩以及預期利率將長期維持在高位。美國會預算辦公室預計白宮稅法將在未來十年增加
３﹒４萬億美元的赤字。美股周二（２２日）漲跌不一，道指升０﹒４％，納指跌０﹒４％，標
普５００指數升０﹒１％。納斯達克中國金龍指數升１﹒７％。原油下跌；黃金期貨收漲１％，
報每盎斯３４４４美元；白銀期貨收漲１﹒１％，報每盎斯３９﹒６６美元。
　
　　近日，央行海南省份行、國家金管總局海南監管局、中國證監會海南監管局、海南省地方金
融管理局、國家外匯局海南省份局聯合印發《海南自由貿易港跨境資產管理試點業務實施細則》
。其中提到，跨境資管試點實施規模管理。初始試點總規模上限設定為１００億元人民幣。境外
投資者投資的試點資管產品應當以人民幣計價結算。境外投資者可用來源於境內外的資金購買試
點資管產品。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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