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AH股新聞

24/07/2025 08:50

《駐京專電》農業部：健全生豬產能調控機制，加快產業轉型升級

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》農業農村部召開推動生豬產業高質量發展
座談會，部長韓俊主持會議並講話。會議指出，進一步強化市場引導和政策支持，健全生豬產能
綜合調控機制，促進生豬市場穩定運行，加快推進生豬產業轉型升級，推動生豬產業穩定健康發
展。
　
　　座談會上，牧原食品、正大投資、四川德康農牧食品、北京大北農、廣西揚翔、山東錦成浩
達公司、山西澤州縣宋建鵬養殖場、溫氏食品、重慶琪泰佳牧、雙胞胎集團、河南雙匯相關負責
人，四川、河南、廣東省農業農村廳主要負責人，國家生豬產業技術體系首席專家，中國畜牧業
協會主要負責人發言。
　
＊堅決防止出現生產大起大落＊
　
　　大家普遍反映，去年下半年以來，及時開展逆周期調節，引導各方面有序調減生豬產能，取
得了明顯成效。生豬養殖自去年５月份以來已連續１４個月盈利，生豬生產形勢總體較好。韓俊
要求進一步完善有關政策舉措，堅決防止出現生產大起大落、價格大跌，切實消除生豬產業高質
量發展的深層次制約，提升生豬產業發展綜合素質和競爭力。
　
　　韓俊指出，要穩住生豬和豬肉價格，切實做好穩產保供各項工作。當前，生豬產業面臨產能
階段性偏高、生產和價格波動風險大等問題，同時，做好重大動物疫病防控、畜禽糞污處理、屠
宰檢疫監管等任務艱巨，推進產業轉型升級還有不少短板制約。要嚴格落實產能調控舉措，合理
淘汰能繁母豬，適當調減能繁母豬存欄，減少二次育肥，控制肥豬出欄體重，嚴控新增產能。要
加快建立現代生豬良種繁育體系，加強豬種遺傳資源開發利用，推進生豬種業自主創新，支持生
豬種業企業做優做強。

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