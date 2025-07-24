《駐京專電》醫保局：「十四五」以來４０２種藥品進入目錄

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家醫療保障局局長章軻在國新辦「高質

量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上介紹，「十四五」以來累計４０２種藥品進入目

錄。國家醫保藥品目錄實現全國統一，目錄內藥品總數達到３１５９種。



「十四五」期間，全國基本醫保參保率穩定在９５％左右，２０２４年度全國基本醫保參保

人數達１３﹒２７億人。



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