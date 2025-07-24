《駐京專電》醫保局：開展藥品追溯碼採集，讓「回流藥」無處藏身

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家醫療保障局局長施子海今日在國新辦

發布會上談到改善醫藥行業生態的舉措時表示，醫保局健全醫保基金事後監管和飛行檢查工作機

制，以監督執法促進行為規範。開展藥品追溯碼採集應用，讓二次銷售的「回流藥」無處藏身，

讓通過收售「回流藥」騙保的不法機構和不法分子人人喊打。



他並指出，醫藥購銷領域通過醫療回扣「帶金銷售」等問題多發頻發，導致藥品耗材價格被

層層加碼、價格虛高，人民群眾意見較大。為此，醫保局建立了醫藥價格和招採信用評價制度，

由省級醫藥集中採購部門根據法院判決或者行政處置對企業開展信用評級、分級處置，打擊不正

當競爭。



截至２０２４年底，各省份評定失信企業７３５家，受到失信評價的企業，其藥品的掛網資

格、集中採購資格都會受到不同程度的制約，各級醫療機構在採購時也會得到該企業失信提示。

多數失信企業能夠正視自身問題，主動修復信用。信用評價的實施，正在逐漸重塑醫藥企業開拓

市場的路徑，從過去的「標高價、招代理、高返點、高銷量」轉向規範化管理、以質量取勝。

