《神州頭條》財經報章頭版摘要：發改委推動整治內捲式競爭

《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



以高水平開放推動深層次改革、高質量發展

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改革愈深入，對開放的水平要求就愈高；開放水平愈高，對改革的促進作用就愈大。習近平總書

記強調，「要更加主動對接高標準國際經貿規則，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開

放，加快打造對外開放新高地，建設更高水平開放型經濟新體制」。



海南自由貿易港封關１２月１８日啟動，政策準備就緒

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發改委副主任王昌林７月２３日在國新辦新聞發布會上表示，經黨中央批准，海南自由貿易港封

關定於２０２５年１２月１８日啟動。封關是指將海南島全島建成一個海關監管特殊區域，實施

以「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基本特征的自由化便利化政策制度。



發改委：推動整治內捲式競爭，促進各種所有制經濟優勢互補

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７月２３日，發改委主任鄭柵潔主持召開企業座談會時表示，將健全國企民企協同發展的體制機

制，推動整治內捲式競爭。座談會圍繞科學編制「十五五」規劃，聽取關於國企民企協同發展的

意見建議。座談會上，參會企業負責人介紹了所在行業發展現狀、面臨挑戰，以及對「十五五」

時期發展的意見建議。鄭柵潔表示，要觀大勢、看長遠，堅定發展信心、勇於開拓進取，促進國

企民企優勢互補、共同發展。





《上海證券報》



發改委將健全國企民企協同發展的體制機制，推動整治「內捲式」競爭

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７月２３日，發改委主任鄭柵潔主持召開企業座談會，圍繞科學編制「十五五」規劃，聽取關於

國企民企協同發展的意見建議。他表示，發改委將積極采取務實有效措施，健全國企民企協同發

展的體制機制，推動整治「內捲式」競爭、拓展產業鏈供應鏈合作、促進科技創新、完善公司治

理和國際化經營服務等，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展，進一步增強經濟發展活力和

產業競爭力。



海南自貿港１２月１８日正式啟動封關，將實施更加優惠的貨物「零關稅」政策

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國家發展改革委副主任王昌林７月２３日在國新辦新聞發布會上表示，經黨中央批准，海南自由

貿易港封關定於２０２５年１２月１８日正式啟動。封關後，海南將實施更加優惠的貨物「零關

稅」政策。「一線」進口的「零關稅」商品稅目比例將由２１％提高至７４％，在島內享惠主體

之間可以免進口稅收流通，加工增值達到３０％的可免關稅銷往內地。



上交所舉行人工智能產業鏈企業座談會，構建適配人工智能科創新時代的良好生態

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近日，上交所專題調研上海「模速空間」，並聯合徐匯區人民政府共同舉辦上海市人工智能產業

鏈企業座談會，與重點企業、投資機構、保薦機構面對面深入交流，充分聽取意見建議，加速構

建適配人工智能科創新時代的良好生態。徐匯區政府表示，後續，徐匯區將進一步抓住科創板「

１＋６」改革契機，進一步健全多層次金融服務體系，全力服務上海國際科技創新中心建設，加

快向全國人工智能高地目標邁進。





《證券時報》



海南自貿港全島封關１２月１８日啟動，約６６００個稅目「零關稅」

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７月２３日，在國新辦舉行的新聞發布會上，國家發展改革委副主任王昌林表示，經黨中央批准

，海南自貿港封關定於２０２５年１２月１８日正式啟動。「１９７８年１２月１８日，黨的十

一屆三中全會開啟了改革開放和社會主義現代化的偉大征程。在１２月１８日這一天啟動封關運

作，具有重要象征意義，也是向世界展示我國堅定不移擴大高水平開放的決心和信心。」王昌林

表示，全島封關運作是海南自貿港建設的標志性工程，是進一步擴大開放的重要舉措，具有里程

碑意義。



拓展綠色金融業務版圖，做證券業「ＥＳＧ探路人」

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當前，在「雙碳」目標指引下，綠色金融發揮著愈來愈重要的作用。今年３月，《國務院辦公廳

關於做好金融「五篇大文章」的指導意見》發布，明確要求「為經濟社會發展全面綠色轉型和美

麗中國建設提供高質量金融供給」。證券時報記者了解到，東方證券作為一家具有能源股東背景

的「Ａ＋Ｈ」兩地上市券商，近幾年持續發展綠色金融業務，積極拓展綠色投資、綠色融資、碳

金融、綠色研究等業務版圖。在ＥＳＧ（環境、社會和公司治理）的發展道路上，東方證券也是

行業的先行者和探路人。



上半年２４省份經濟「中考」交卷：區域增速分化，動能加速向「新」

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２０２５年行至半程。根據各地統計局和公開報道信息，截至７月２３日，全國已有２４個省份

交出了經濟運行「期中卷」。在去年底中央經濟工作會議「穩中求進、以進促穩，守正創新、先

立後破，系統集成、協同配合」的總要求下，各地答卷呈現出一條清晰的主線：經濟增速穩，發

展動能加速向新質生產力切換，但數據也表明區域協同發展仍需進一步推進，房地產風險需持續

關注。（ｅｗ）

