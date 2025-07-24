《鍾之日記》消費股帶動，港股五連漲

《鍾之日記》７月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國政府的關稅寬限期即將於８月１日到期，美國總統特朗普表示關稅或簡化，將對各國的

對等關稅稅率定在１５％－５０％之間，隔夜美股三大指數造好。港股連升四日後，今早小幅低

開，海南自貿港封關消息發酵，帶動中港海南概念股向上，恒指全日收報２５６６７，升１２９

點或０﹒５％，實現五連漲，匯豐（００００５）升逾２％，升穿１００元，芯片股亦造好，中

芯國際（００９８１）升３％。主板成交２９４８億元。



＊滬指重返三千六，收盤創逾三年高＊



滬綜指連續六個交易日收高，今日升０﹒６５％，報３６０５﹒７３點，重返三千六，並創

三年七個月新高；深成指也升１﹒２１％，創業板指更漲１﹒５％。滬深兩市全天成交額

１﹒８４萬億元人民幣，較上個交易日減１％。分析人士認為，中國股票已進入重新評估周期，

背後的核心驅動力將在未來數年持續發揮作用。



盤面上，海南自貿港１２月封關的消息今日終於發力，刺激海南板塊勁揚，板塊指數飆

９﹒７％，免稅零售及旅遊股亦受帶動。處於大國博弈焦點的稀土板塊漲幅領先，消息人士透露

，白宮已任命前礦業高管科普利領導國家安全委員會中一個工作重點為強化供應鏈的辦公室。此

舉反映出白宮正加緊努力，在這場涉及全球眾多產業的關鍵礦產軍備競賽中與中國爭奪優勢。



投資者同樣關注地緣關係的最新動態。中歐建交５０周年之際，中國國家主席習近平今天會

見歐盟領導人時指出，中歐之間沒有根本利害衝突和地緣政治矛盾，合作大於競爭、共識多於分

歧的基本面和主基調沒有變。希望歐方保持貿易和投資市場開放，克制使用限制性經貿工具，為

中國企業赴歐投資興業提供良好營商環境。



＊海南自貿港封關政策，利好中免股價飆漲＊



發改委負責人昨日在國新辦發布會上表示，今年１２月１８日海南自由貿易港封關正式啟動

，可享「零關稅」的進口商品範圍將擴大至約６６００個稅目，佔全部商品稅目的７４％，比封

關前提高了近５３個百分點。政策利好旅遊及免稅消費，中國中免（０１８８０）盤中升至

６６﹒６元，去年１０月以來新高，收漲１５﹒２％，報６４﹒４元；其Ａ股亦漲停報

７０﹒８４元人民幣。



據介紹，封關不是封島，封關指海南島全島建成一個海關監管的特殊區域，實施以「一線放

開、二線管住、島內自由」為基本特徵的自由化、便利化政策制度。當中「一線」進口零關稅的

商品將實行負面清單管理，取代此前的正面清單，零關稅商品比率將由２１％提升至７４％，可

享零關稅的商品範圍將由目前的１９００個稅目大幅擴大至約６６００個稅目；在海南加工增值

達到３０％的商品，可免關稅銷往內地；８５個國家的人員可免簽入境海南。



中信証券認為，封關最大意義在於貿易端，同時有助於海南加快建設國際旅遊消費中心，島

內旅遊產業鏈相關經營主體（景區、酒店、旅遊零售商、出行服務商等）將長期受益。該行指出

，對免稅運營商而言，由於離島免稅政策對於進入「二線」無論是免稅額度還是政策限制角度都

更放開，離島免稅政策的繼續實施將保持其競爭優勢，而封關所能帶來的海南島吸引力提升、人

流流動加大均有助於推動海南旅遊零售市場的整體發展。



＊央視專訪添動力，泡泡瑪特勁升＊



泡泡瑪特（０９９９２）今日勁升，最高見２５５元，收漲４﹒３％，報２５３元。

Ｌａｂｕｂｕ海內外大熱，被視為中國軟實力成功輸出的典範，官媒《央視新聞》近日專訪創始

人王寧，讓其多角度介紹公司的發展，如會否推出Ｌａｂｕｂｕ電影、解釋沒有「割韭菜」、

Ｌａｂｕｂｕ不是「泡沫」等等，無疑為泡泡瑪特增添上升動力。



王寧在專訪時展示了新款彩色Ｌａｂｕｂｕ，並透露它「有可能１０月份跟大家見面」。談

到會否推出Ｌａｂｕｂｕ電影，他透露：「現在全世界著名的電影公司，包括好萊塢（荷里活）

很多公司都來找我們，說能不能一起拍Ｌａｂｕｂｕ的電影，我覺得這些都是我們考慮的一個方

向，但是我們到底是自己做，還是跟好萊塢合作，還是用甚麼方式去做，我們想了很長時間。」

他坦言，「當你要把它變成一個非常鮮活的，或者說給它注入更多複雜的內容，其實是非常不一

樣的挑戰。」



對於「饑餓營銷」的爭議，王寧稱，Ｌａｂｕｂｕ爆炸式的成為了世界級ＩＰ，每個月要賣

掉１０００萬隻，我們已經在盡全力優化我們的供應鏈了，「縫紉機都要踩冒煙了」，這個月比

上個月其實產能翻一倍，下個月可能還會在很大的提升。我們為甚麼只能翻一倍，沒有翻十倍？

就是因為我們希望品控是很嚴格的。



談到海外市場，王寧稱，２０２４年泡泡瑪特境外營收達５０﹒７億元人民幣，「今年海外

銷售大概率會超過國內，在北美的銷售大概率會超越東南亞」。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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