《中國要聞》科技部：應確保駕駛自動化系統能高度尊重生命

《經濟通通訊社２４日專訊》科技部官網昨日（２３日）公布《駕駛自動化技術研發倫理指
引》（以下簡稱《指引》），意在防範技術研發與產品應用過程中的科技倫理風險，推動該領域
健康發展。
其中特別強調，在面對不可避免的交通事故或極端行車環境時，應確保駕駛自動化系統能高
度尊重生命，積極尋求有效應對方法最大限度降低對人的傷害；與駕駛自動化技術相關的算法、
模型等內容應當被清晰記錄、隨時可查。
＊不得傳播與駕駛自動化系統實際效果不相符的虛假信息＊
《指引》明確，駕駛自動化技術的研究開發應設計完善的風險監測與應急機制，確保相關責
任主體能夠及時發現、干預並控制風險，將潛在威脅降至合理可控的範圍內。同時，駕駛自動化
技術的研究開發和應用應建立健全數據全生命周期隱私保護機制，嚴格遵循知情同意、最小必要
、去標識化等原則。
《指引》還對不同類型駕駛自動化技術明確了相應的倫理規範要求。具體而言：先進駕駛輔
助階段是指２級及以下的駕駛自動化，其責任主體通常是人類駕駛員；有限制階段的自動駕駛包
括３級和４級駕駛自動化，責任主體因具體運行場景而異，用戶和自動駕駛系統都可能成為責任
主體；無限制階段的自動駕駛為５級的駕駛自動化，除非特殊情況下有用戶主動介入操作，否則
，無限制階段自動駕駛的責任主體以自動駕駛系統為主。當自動駕駛系統作為責任主體時，應當
能夠根據有關法律法規等向相關自然人主體或法人主體清晰追責。
《指引》還強調，在發布重大研究成果時，相關主體應堅持客觀準確、實事求是，不得編造
、傳播與駕駛自動化系統實際功能和效果不相符的虛假信息。（ｊｑ）
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