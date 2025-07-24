  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

24/07/2025 11:56

亞馬遜裁員波及中國，上海ＡＩ研究院被曝解散，曾擁逾千名員工

　　《經濟通通訊社２４日專訊》近日市場有傳聞稱，亞馬遜雲科技（ＡＷＳ）上海ＡＩ研究院
已解散。據《財新》報道，７月２２日，亞馬遜ＡＷＳ上海ＡＩ研究院的應用科學家王敏捷在朋
友圈發文稱，「因中美戰略調整」，亞馬遜雲服務ＡＷＳ的最後一個海外研究院－－ＡＷＳ上海
ＡＩ研究院即將解散。
　
　　報道引述亞馬遜方面回應稱，「經過對公司組織、發展重點及未來戰略方向的深入評估，我
們決定對亞馬遜雲科技部分團隊進行人員精簡。對我們來說，做出這些決定是非常艱難的，我們
將全力支持員工順利過渡。」目前尚不清楚此次變動涉及多少名員工，但有消息人士向英國《金
融時報》透露稱，ＡＷＳ在巔峰時期在中國擁有超過１０００名員工。
　
　　ＡＷＳ上海ＡＩ研究院成立於２０１８年，是首屆世界人工智能大會上宣布成立的三個研究
院之一。近年來，亞馬遜業績承壓，已多次裁員。今年５月，亞馬遜發布一季度財報，ＡＷＳ業
務的收入同比增長１７％至２９３億美元，但已經是連續第三個季度不及分析師預期。
　
　　７月１７日，亞馬遜對外證實，ＡＷＳ的不少美國員工收到裁員通知，並稱此次裁員與ＡＩ
關係不大，主要是為了精簡人員，聚焦重點業務。亞馬遜即將於７月３１日公布二季度財報。
（ｊｑ）

【你點睇？】颱風韋帕吹襲本港，當局「超前部署」進行應變，特首稱超前部署「絕對是對的」，你是否認同？► 立即投票

下一篇新聞︰24/07/2025 11:51  《駐京專電》醫保局：２﹒５３億人參加生育保險，支出４３８３億

其他文章
More

24/07/2025 11:41  《駐京專電》醫保局：醫療服務項目立項指南把腦機接口單獨立項

24/07/2025 11:38  《中歐關係》習近平：國際形勢越是嚴峻複雜，中歐就越要深化合作

24/07/2025 11:35  《中國房產》廣東金監：轄內銀行累計為白名單項目授信逾１萬億

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

美國退出UNESCO的前因與後果

24/07/2025 10:01

大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49

關稅戰

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處