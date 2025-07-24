亞馬遜裁員波及中國，上海ＡＩ研究院被曝解散，曾擁逾千名員工

《經濟通通訊社２４日專訊》近日市場有傳聞稱，亞馬遜雲科技（ＡＷＳ）上海ＡＩ研究院

已解散。據《財新》報道，７月２２日，亞馬遜ＡＷＳ上海ＡＩ研究院的應用科學家王敏捷在朋

友圈發文稱，「因中美戰略調整」，亞馬遜雲服務ＡＷＳ的最後一個海外研究院－－ＡＷＳ上海

ＡＩ研究院即將解散。



報道引述亞馬遜方面回應稱，「經過對公司組織、發展重點及未來戰略方向的深入評估，我

們決定對亞馬遜雲科技部分團隊進行人員精簡。對我們來說，做出這些決定是非常艱難的，我們

將全力支持員工順利過渡。」目前尚不清楚此次變動涉及多少名員工，但有消息人士向英國《金

融時報》透露稱，ＡＷＳ在巔峰時期在中國擁有超過１０００名員工。



ＡＷＳ上海ＡＩ研究院成立於２０１８年，是首屆世界人工智能大會上宣布成立的三個研究

院之一。近年來，亞馬遜業績承壓，已多次裁員。今年５月，亞馬遜發布一季度財報，ＡＷＳ業

務的收入同比增長１７％至２９３億美元，但已經是連續第三個季度不及分析師預期。



７月１７日，亞馬遜對外證實，ＡＷＳ的不少美國員工收到裁員通知，並稱此次裁員與ＡＩ

關係不大，主要是為了精簡人員，聚焦重點業務。亞馬遜即將於７月３１日公布二季度財報。

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