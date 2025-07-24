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24/07/2025 15:53

《中美關係》美公布ＡＩ計劃以領先中國，中方：應追求共享紅利

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普周三公布了一項人工智能行動計劃。該計劃旨
在鞏固美國在人工智能領域的主導地位，以保持對中國的領先。
　
　　對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應表示，中方始終主張各方應該共同
推動人工智能開放包容，普惠向善，不應該突出對抗競爭，而應該追求共享智能紅利，實現共同
發展。（ｊｑ）
　
　　

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上一篇新聞︰24/07/2025 15:55  《駐京專電》商務部：打擊戰略礦產走私出口「形勢依然複雜嚴峻」

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