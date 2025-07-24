《神州金融》人行：增強糧食安全金融保障，支持農科企業兼併重組

《經濟通通訊社２４日專訊》中國人民銀行、農業農村部印發《關於加強金融服務農村改革

推進鄉村全面振興的意見》，要求增強糧食安全金融保障，加大對糧食主產區、產糧大縣信貸

資源傾斜；因地制宜提供債券融資、股權投資、基金信託、融資租賃等綜合性融資服務，支持縣

域城鄉融合發展和新型城鎮化建設。



意見指出，擴大併購貸款規模，支持農業科技領軍企業市場化兼併重組；加強種業振興金融

服務，聚焦「南繁矽谷」等重大科研平台和核心種源技術攻關等項目，加大長周期、低成本的研

發貸款投入。開發性政策性銀行要立足職能定位，在業務範圍內加大對鄉村全面振興重點領域中

長期信貸支持。國有商業銀行、股份制商業銀行要發揮資金、科技等優勢，加強對縣域支行的信

貸資源傾斜。



＊擴大大豆和油料種植、購銷、加工等環節信貸投入＊



增強糧食安全方面，意見要求，擴大大豆和油料種植、購銷、加工等環節信貸投入；合理延

長貸款期限，通過循環授信、無還本續貸等方式，支持生豬、肉牛、奶牛、肉羊、水產品等產業

穩定發展。



鄉村建設方面，通過投貸聯動、組建銀團、項目打捆打包等方式，支持基礎設施和公共服務

向鄉村延伸覆蓋；積極滿足農村轉移人口等新市民群體住房、教育、醫療、養老等方面金融需求

。



農村金融機制改革方面，探索農村承包土地經營權抵押融資模式，支持農村集體經濟組織開

展集體經營性財產股權質押貸款；堅持農村中小銀行支農支小定位，「一省一策」加快農村信用

社改革化險，穩妥有序推進村鎮銀行改革重組。文件還稱，各銀行業金融機構要「科學、合理確

定授信額度，避免多頭授信、過度授信」。（ｊｑ）

