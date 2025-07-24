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AH股新聞

24/07/2025 14:03

《中國要聞》成都市政府與螞蟻集團簽署戰略合作協議

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據成都發布，７月２３日，成都市人民政府與螞蟻科技集團股
份有限公司簽署戰略合作協議。根據協議，雙方將共同推動螞蟻集團在蓉設立人工智能企業服務
總部和西部研發中心，並聚焦人工智能場景應用、金融科技創新、跨境支付便利化等領域開展全
方位合作，更好助推成都人工智能產業高質量發展和國際消費中心城市建設。
　
　　此外，成都高新區還與螞蟻集團簽訂了人工智能企業服務總部專案投資合作協定。（ｌｋ）

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