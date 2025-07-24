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AH股新聞

24/07/2025 15:29

《中國要聞》國產３Ａ遊戲新上綫，迅即躋身Ｓｔｅａｍ熱銷前百名

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國產３Ａ遊戲《明末：淵虛之羽》７月２４日正式上線
Ｓｔｅａｍ等遊戲平台。作為繼《黑神話：悟空》後備受矚目的國產３Ａ遊戲，該遊戲憑藉其獨
特的中式奇幻風格與扎實的遊戲品質，迅速引發市場關注。
　
　　據分析機構Ｇａｍａｌｙｔｉｃ資料顯示，《明末：淵虛之羽》在Ｓｔｅａｍ平台的預估銷
量已達２９﹒７５萬份（區間值在１４﹒８７萬至４４﹒６３萬份），銷售額達到１４８０萬美
元（區間值在７４０萬至２２３０萬美元之間），並成功躋身Ｓｔｅａｍ全球熱銷遊戲前１００
名。
　　
　　《明末：淵虛之羽》由成都靈澤科技研發，以明代歷史為背景，融入巴蜀地區非遺文化元素
。遊戲製作人夏思源表示，團隊從三星堆文明、四川民俗傳說中汲取靈感，將變臉、打鐵花、江
口沉銀等傳統技藝與遊戲玩法深度結合，同時創新性地將明代火器裝備改編為戰鬥系統，形成獨
特的「中式」美學風格。
　
＊中國單機遊戲市場規模去年逆勢增５５％＊
　　
　　國內單機遊戲市場呈現爆發式增長態勢。資料顯示，２０２４年全球主機遊戲市場規模同比
下降２﹒５７％，而中國單機遊戲市場規模卻逆勢增長５５﹒１３％，達４４﹒８８億元人民幣
，這得益於《黑神話：悟空》等作品的出圈。主機遊戲使用者規模亦同比增長１４﹒０５％，突
破１１５４﹒６３萬人。在此背景下，《明末：淵虛之羽》的上線被視為國產３Ａ遊戲產業化的
又一里程碑。（ｌｋ）

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