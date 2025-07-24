《中國要聞》國產３Ａ遊戲新上綫，迅即躋身Ｓｔｅａｍ熱銷前百名

《經濟通通訊社２４日專訊》國產３Ａ遊戲《明末：淵虛之羽》７月２４日正式上線

Ｓｔｅａｍ等遊戲平台。作為繼《黑神話：悟空》後備受矚目的國產３Ａ遊戲，該遊戲憑藉其獨

特的中式奇幻風格與扎實的遊戲品質，迅速引發市場關注。



據分析機構Ｇａｍａｌｙｔｉｃ資料顯示，《明末：淵虛之羽》在Ｓｔｅａｍ平台的預估銷

量已達２９﹒７５萬份（區間值在１４﹒８７萬至４４﹒６３萬份），銷售額達到１４８０萬美

元（區間值在７４０萬至２２３０萬美元之間），並成功躋身Ｓｔｅａｍ全球熱銷遊戲前１００

名。



《明末：淵虛之羽》由成都靈澤科技研發，以明代歷史為背景，融入巴蜀地區非遺文化元素

。遊戲製作人夏思源表示，團隊從三星堆文明、四川民俗傳說中汲取靈感，將變臉、打鐵花、江

口沉銀等傳統技藝與遊戲玩法深度結合，同時創新性地將明代火器裝備改編為戰鬥系統，形成獨

特的「中式」美學風格。



＊中國單機遊戲市場規模去年逆勢增５５％＊



國內單機遊戲市場呈現爆發式增長態勢。資料顯示，２０２４年全球主機遊戲市場規模同比

下降２﹒５７％，而中國單機遊戲市場規模卻逆勢增長５５﹒１３％，達４４﹒８８億元人民幣

，這得益於《黑神話：悟空》等作品的出圈。主機遊戲使用者規模亦同比增長１４﹒０５％，突

破１１５４﹒６３萬人。在此背景下，《明末：淵虛之羽》的上線被視為國產３Ａ遊戲產業化的

又一里程碑。（ｌｋ）

