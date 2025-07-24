《Ａ股行情》滬指低開０﹒０９％，專家指內需有加碼空間托舉匯率

《經濟通通訊社２４日專訊》中美第三輪貿易談判將於下周登場，中美代表團將分別由中國

國務院副總理何立峰和美國財政部長貝森特領軍。美方暗示可大幅延長關稅休戰期期限。此外，

美國總統特朗普表示對各國的對等關稅稅率在１５％－５０％之間。滬深股市今早走勢分化，滬

綜指低開０﹒０９％，報３５７８﹒９１點，深成指高開０﹒１％，創業板高開０﹒３７％。

ＣＸＯ、免疫治療概念股盤初造好，雅江水電股明顯回吐。



《上海證券報》報道，在美元指數年內大幅波動、跌逾１０％的背景下，人民幣對美元匯率

在雙向浮動中彰顯韌性，呈現「穩中偏強」格局；展望後市，人民幣匯率仍面臨諸多的不確定性

，但分析人士普遍認為，人民幣匯率穩定的內生動能正在不斷積累。



東海證券認為，在外部經濟環境不確定性加劇的情況下，中國內部自身發展的重要性反而更

加凸顯，下半年國內有望繼續保持積極的政策基調，內需政策仍有加碼的空間，以良好基本面來

托舉穩定人民幣匯率。



人民幣中間價今報７﹒１３８５，較上個交易日升２９點子，三連升，為逾八個半月以來首

次升破７﹒１４關口。



另外，人行今日進行３３１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有４５０５億

元逆回購到期，即今日淨回籠１１９５億元。（ｒｙ）

