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AH股新聞

24/07/2025 09:31

《Ａ股行情》滬指低開０﹒０９％，專家指內需有加碼空間托舉匯率

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中美第三輪貿易談判將於下周登場，中美代表團將分別由中國
國務院副總理何立峰和美國財政部長貝森特領軍。美方暗示可大幅延長關稅休戰期期限。此外，
美國總統特朗普表示對各國的對等關稅稅率在１５％－５０％之間。滬深股市今早走勢分化，滬
綜指低開０﹒０９％，報３５７８﹒９１點，深成指高開０﹒１％，創業板高開０﹒３７％。
ＣＸＯ、免疫治療概念股盤初造好，雅江水電股明顯回吐。
　
　　《上海證券報》報道，在美元指數年內大幅波動、跌逾１０％的背景下，人民幣對美元匯率
在雙向浮動中彰顯韌性，呈現「穩中偏強」格局；展望後市，人民幣匯率仍面臨諸多的不確定性
，但分析人士普遍認為，人民幣匯率穩定的內生動能正在不斷積累。
　
　　東海證券認為，在外部經濟環境不確定性加劇的情況下，中國內部自身發展的重要性反而更
加凸顯，下半年國內有望繼續保持積極的政策基調，內需政策仍有加碼的空間，以良好基本面來
托舉穩定人民幣匯率。
　
　　人民幣中間價今報７﹒１３８５，較上個交易日升２９點子，三連升，為逾八個半月以來首
次升破７﹒１４關口。
　
　　另外，人行今日進行３３１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有４５０５億
元逆回購到期，即今日淨回籠１１９５億元。（ｒｙ）

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