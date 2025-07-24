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AH股新聞

24/07/2025 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒４８％，海南自貿概念拉漲

　　《經濟通通訊社２４日專訊》Ａ股三大指數上午小幅收漲，滬綜指升０﹒４８％，報
３５９９﹒４４點，離３６００僅一步之遙，深成指升０﹒６５％，創業板指揚０﹒７２％。滬
深兩市半天成交１１１５０億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加２３０億元或
２％。個股漲多跌少，兩市超３７００隻個股上揚。
　
　　從板塊來看，海南自貿區概念股強勢拉漲，海航控股（滬：６００２２１）、海南機場
（滬：６００５１５）等近２０股封板。今年１２月１８日海南自貿港全島「封關」正式啟動。
據介紹，封關是指將海南島全島建成一個海關監管特殊區域，實施以「一線放開、二線管住、島
內自由」為基本特徵的自由化便利化政策製度。該政策出台，對於海南島內景區、酒店、零售商
、出行服務商等旅遊產業鏈相關行業而言，無疑是重磅利好。
　
　　另外，Ａ股稀土板塊持續受到地緣博弈催化，概念板上午升近３％。外電消息，白宮已任命
前礦業高管科普利（Ｄａｖｉｄ　Ｃｏｐｌｅｙ）領導國家安全委員會中一個工作重點為強化供
應鏈的辦公室。此舉反映出白宮正加緊努力，在關鍵礦產軍備競賽中與中國爭奪優勢。（ｒｙ）

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