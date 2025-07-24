《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒６７％，創業板指漲逾１％

《經濟通通訊社２４日專訊》Ａ股市場午後仍升，滬綜指升０﹒６７％，報３６０６﹒４４
點，重新企上三千六，滬深３００指數升０﹒７％，深成指升０﹒９３％，創業板指漲
１﹒１１％。上海Ｂ股升１﹒０８％，深圳Ｂ股升０﹒１６％。鋰礦、海南自貿概念領漲。
（ｒｙ）
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24/07/2025 13:41
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