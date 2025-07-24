  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

24/07/2025 13:41

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒６７％，創業板指漲逾１％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》Ａ股市場午後仍升，滬綜指升０﹒６７％，報３６０６﹒４４
點，重新企上三千六，滬深３００指數升０﹒７％，深成指升０﹒９３％，創業板指漲
１﹒１１％。上海Ｂ股升１﹒０８％，深圳Ｂ股升０﹒１６％。鋰礦、海南自貿概念領漲。
（ｒｙ）

【說說心理話】照顧者壓力大 情緒出現問題應找心理醫生！嘉賓：「雖然很貴，但是值得的，他救了我一命！」► 即睇

下一篇新聞︰24/07/2025 13:25  【ＦＯＣＵＳ】雅下工程背書ＡＩ，世紀基建牽動中印新局

其他文章
More

24/07/2025 11:56  亞馬遜裁員波及中國，上海ＡＩ研究院被曝解散，曾擁逾千名員工

24/07/2025 11:51  《駐京專電》醫保局：２﹒５３億人參加生育保險，支出４３８３億

24/07/2025 11:41  《駐京專電》醫保局：醫療服務項目立項指南把腦機接口單獨立項

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

美國退出UNESCO的前因與後果

24/07/2025 10:01

大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49

關稅戰

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處