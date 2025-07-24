《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒６５％重返三千六，海南板塊勁揚

《經濟通通訊社２４日專訊》滬綜指連續六個交易日收高，今日升０﹒６５％，報

３６０５﹒７３點，重返三千六，並創三年七個月新高；深成指也升１﹒２１％，創業板指更漲

１﹒５％。滬深兩市全天成交額１﹒８４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減１９９億元

或１％。分析人士認為，中國股票已進入重新評估周期，背後的核心驅動力將在未來數年持續發

揮作用。



盤面上，海南自貿港１２月封關的消息今日終於發力，刺激海南板塊勁揚，板塊指數飆

９﹒７％，免稅零售及旅遊股亦受帶動，中國中免（滬：６０１８８８）及凱撒旅業

（深：０００７９６）漲停。



處於大國博弈焦點的稀土板塊漲幅領先，金力永磁（深：３００７４８）近漲停，北方稀土

（滬：６００１１１）大升９％。消息人士透露，白宮已任命前礦業高管科普利領導國家安全委

員會中一個工作重點為強化供應鏈的辦公室。此舉反映出白宮正加緊努力，在這場涉及全球眾多

產業的關鍵礦產軍備競賽中與中國爭奪優勢。



投資者同樣關注地緣關係的最新動態。美國總統特朗普表示，美國正在與中國完成一項貿易

協議，並將採用一個簡單明了的關稅體系，對世界其他大部分國家徵收１５％－５０％不等的關

稅。中歐建交５０周年之際，中國國家主席習近平今天會見歐盟領導人時指出，中歐之間沒有根

本利害衝突和地緣政治矛盾，合作大於競爭、共識多於分歧的基本面和主基調沒有變。希望歐方

保持貿易和投資市場開放，克制使用限制性經貿工具，為中國企業赴歐投資興業提供良好營商環

境。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ４１４９﹒０４ ＋０﹒７１

上證指數 ３６０５﹒７３ ＋０﹒６５ ８５２２﹒４０

深證成指 １１１９３﹒０６ ＋１﹒２１ ９９２４﹒６６

創業板指 ２３４５﹒３７ ＋１﹒５０

科創５０ １０３２﹒８４ ＋１﹒１７

Ｂ股指數 ２６７﹒８６ ＋１﹒３６ ２﹒２０

深證Ｂ指 １２８２﹒６４ ＋０﹒４９ ０﹒８４

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