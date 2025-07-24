  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

24/07/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒６５％重返三千六，海南板塊勁揚

　　《經濟通通訊社２４日專訊》滬綜指連續六個交易日收高，今日升０﹒６５％，報
３６０５﹒７３點，重返三千六，並創三年七個月新高；深成指也升１﹒２１％，創業板指更漲
１﹒５％。滬深兩市全天成交額１﹒８４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減１９９億元
或１％。分析人士認為，中國股票已進入重新評估周期，背後的核心驅動力將在未來數年持續發
揮作用。
　
　　盤面上，海南自貿港１２月封關的消息今日終於發力，刺激海南板塊勁揚，板塊指數飆
９﹒７％，免稅零售及旅遊股亦受帶動，中國中免（滬：６０１８８８）及凱撒旅業
（深：０００７９６）漲停。
　
　　處於大國博弈焦點的稀土板塊漲幅領先，金力永磁（深：３００７４８）近漲停，北方稀土
（滬：６００１１１）大升９％。消息人士透露，白宮已任命前礦業高管科普利領導國家安全委
員會中一個工作重點為強化供應鏈的辦公室。此舉反映出白宮正加緊努力，在這場涉及全球眾多
產業的關鍵礦產軍備競賽中與中國爭奪優勢。
　
　　投資者同樣關注地緣關係的最新動態。美國總統特朗普表示，美國正在與中國完成一項貿易
協議，並將採用一個簡單明了的關稅體系，對世界其他大部分國家徵收１５％－５０％不等的關
稅。中歐建交５０周年之際，中國國家主席習近平今天會見歐盟領導人時指出，中歐之間沒有根
本利害衝突和地緣政治矛盾，合作大於競爭、共識多於分歧的基本面和主基調沒有變。希望歐方
保持貿易和投資市場開放，克制使用限制性經貿工具，為中國企業赴歐投資興業提供良好營商環
境。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４１４９﹒０４　　＋０﹒７１　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３６０５﹒７３　　＋０﹒６５　　　　８５２２﹒４０　　
　　深證成指　　１１１９３﹒０６　＋１﹒２１　　　　９９２４﹒６６　　
　　創業板指　　２３４５﹒３７　　＋１﹒５０　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０３２﹒８４　　＋１﹒１７　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６７﹒８６　　＋１﹒３６　　　　　２﹒２０　　　　
　　深證Ｂ指　　１２８２﹒６４　　＋０﹒４９　　　　　０﹒８４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【說說心理話】照顧者壓力大 情緒出現問題應找心理醫生！嘉賓：「雖然很貴，但是值得的，他救了我一命！」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

美國退出UNESCO的前因與後果

24/07/2025 10:01

大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49

關稅戰

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處