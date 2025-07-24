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24/07/2025 09:51

《Ａ股焦點》中金黃金挫７﹒６％，東北大學６學生參觀子公司遇難

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中金黃金（滬：６００４８９）發布公告稱，東北大學６名學
生在控股子公司烏努格吐山銅鉬礦選礦廠參觀學習浮選工藝過程中，因格柵板脫落墜入浮選槽。
經全力施救，６人被救出後，醫護人員確認已溺亡。另有１名老師受傷。目前各項處置工作正有
序進行。
　
　　消息影響下，公司股價早盤大跌７﹒６％，報１４﹒６９元人民幣。（ｌｋ）

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