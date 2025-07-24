《Ａ股焦點》地緣博弈催化，Ａ股稀土永磁板塊活躍

《經濟通通訊社２４日專訊》據《路透》引述消息人士透露，白宮已任命前礦業高管科普利

（Ｄａｖｉｄ Ｃｏｐｌｅｙ）領導國家安全委員會中一個工作重點為強化供應鏈的辦公室。



消息人士稱，科普利今年早些時候獲選為美國國家能源主導委員會（ＮＥＤＣ）的最高礦業

官員，他現在是國家安全委員會的高級主任。角色的轉變反映出白宮正加緊努力，在這場涉及全

球眾多產業的關鍵礦產軍備競賽中與中國爭奪優勢。



地緣博弈持續催化，Ａ股稀土板塊走強，龍磁科技（深：３００８３５）、中科三環

（深：０００９７０）、金力永磁（深：３００７４８）漲停，廣晟有色（滬：６００２５９）

彈９﹒８％，正海磁材（深：３００２２４）升７﹒６％，中科磁業（深：３０１１４１）升

７﹒２％，北方稀土（滬：６００１１１）升６﹒６％，英思特（深：３０１６２２）、銀河磁

體（深：３００１２７）、中國稀土（深：０００８３１）升幅居前。



中國海關總署數據顯示，６月對美稀土磁鐵出口量環比飆升６﹒６倍至３５２８０１千克。

作為對美國關稅的反制措施，中國４月宣布對七種稀土相關物項實施出口管制措施，５月稀土磁

鐵對美出口量按月暴跌８１﹒１％。至６月，中國就加快稀土出口與美國達成協議。（ｒｙ）

