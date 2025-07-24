《中國要聞》財新：宗馥莉靠公證遺囑繼承宗慶后所持娃哈哈股權

《經濟通通訊社２４日專訊》娃哈哈接班人宗馥莉與「同父異母三兄妹」爭產案７月初在香

港曝光後，引發廣泛關注。案中焦點除了香港滙豐銀行帳戶內１８億美元的歸屬之外，還有就是

宗馥莉通過繼承方式獲得的娃哈哈集團股權是否存在變數。據《財新》獲得的一份宗馥莉於

２０２４年３月申請所做的繼承公證顯示，被繼承人宗慶后生前對所持娃哈哈集團２９﹒４％股

權及收益立有公證遺囑，該份遺囑公證書指定宗慶后所持娃哈哈的股權財產由宗馥莉繼承。



＊宗馥莉持「獨生子女光榮證」＊



報道指，娃哈哈創始人宗慶后去年２月２５日病逝後，宗馥莉花費數月解決內部股東糾紛、

甚至一度辭職相逼，才真正接管了娃哈哈的管理權。去年３月１日，宗馥莉向杭州市東方公證處

申請辦理被繼承人宗慶后遺產的繼承公證，並提供了１２項證明材料，包括宗馥莉的證件、宗慶

后的死亡及火化證明、宗慶后與施幼珍（宗馥莉生母）的《結婚證》和宗馥莉的《獨生子女光榮

證》以及一份同樣由東方公證處出具的遺囑公證書。



繼承公證書稱，經查詢公證行政系統和行業管理系統及所有繼承人確認，公證遺囑為被繼承

人宗慶后生前所立的針對上述財產（娃哈哈集團２９﹒４％股權及收益）的最後一份有效遺囑。

宗慶后的所有繼承人對上述情況均無異議且對上述遺囑均予認可。繼承公證書並證明宗慶后生前

所立遺囑未違反《民法典》規定，真實，有效。



按照《民法典》等相關法律規定，遺囑繼承的效力優先於法定繼承，若立有數份遺囑、內容

相抵觸的，以最後的遺囑為準。（ｓｌ）

