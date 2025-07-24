《中歐關係》習近平：歐洲的挑戰不來自中國，降依賴不能減合作

《經濟通通訊社２４日專訊》國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見來華舉行第二

十五次中國－歐盟領導人會晤的歐洲理事會主席科斯塔和歐盟委員會主席馮德萊恩。據《央視新

聞》報道，習近平就中歐關係未來發展提出三點主張：一是堅持相互尊重，鞏固夥伴關係定位；

二是堅持開放合作，妥善處理分歧摩擦；三是踐行多邊主義，維護國際規則秩序。歐方則稱，習

近平有關歐中關係的三點主張至關重要。



＊習近平：中歐關係不針對、不依附、不受制於第三方＊



習近平指出，當前歐洲面臨的挑戰不是來自中國。中歐之間沒有根本利害衝突和地緣政治矛

盾，合作大於競爭、共識多於分歧的基本面和主基調沒有變。中歐關係不針對、不依附、也不受

制於第三方。雙方要深化戰略溝通，增進理解和互信，樹立正確的相互認知。



＊習近平：冀歐方克制使用限制性經貿工具＊



習近平並指，歷史和現實證明，相互依賴不是風險，利益交融不是威脅，提升競爭力不能靠

「築牆設壘」，「脫勾斷鏈」只會孤立自己。「降依賴」不能減合作。中歐經貿關係的本質是優

勢互補、互利共贏，應該也完全能夠在發展中實現動態平衡。中歐要深化綠色和數字夥伴關係，

促進相互投資合作。希望歐方保持貿易和投資市場開放，克制使用限制性經貿工具，為中國企業

赴歐投資興業提供良好營商環境。



＊習近平：多邊主義、團結合作才是正道＊



習近平又指出，面對戰爭與和平、競爭與合作、封閉與開放的重大選擇，多邊主義、團結合

作才是正確答案。中方願同歐方加強協調，推動今年聯合國氣候變化貝倫大會取得成功，為應對

氣候變化和全球綠色轉型作出更大貢獻。中方也願同歐方開展人工智能領域政策溝通和務實合作

，共同推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。



＊歐方稱不尋求與中國「脫勾斷鏈」＊



歐方表示，歐盟和中國都是世界上的重要力量，歐中關係對雙方和世界都極為重要。歐方致

力於深化歐中關係，建設性處理分歧，推動雙方合作在平衡、對等、互惠基礎上持續取得更多積

極成果。歐方不尋求與中國「脫勾斷鏈」，歡迎中國企業到歐洲投資興業。面對動蕩不安、充滿

不確定性的世界，歐中要擔負責任，共同堅持多邊主義，維護聯合國憲章宗旨和原則，攜手應對

氣候變化等全球性挑戰，推動解決地區熱點問題，維護世界和平穩定。（ｓｌ）

