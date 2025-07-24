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AH股新聞

24/07/2025 16:04

泡泡瑪特王寧：新款彩色Ｌａｂｕｂｕ或１０月推出，產能每月提升

　　《經濟通通訊社２４日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）創始人王寧近日接受《央視新聞》專
訪時展示了新款彩色Ｌａｂｕｂｕ，並透露它「有可能１０月份跟大家見面」。
　
　　王寧又回應了「饑餓營銷」的爭議，稱「我們現在每個月要賣掉１０００萬隻Ｌａｂｕｂｕ
，我們已經在盡全力優化我們的供應鏈了，Ｌａｂｕｂｕ又是爆炸式的成為了世界級ＩＰ，確實
是屬於需求大過於我們整個供應鏈的增長」。他並指，「縫紉機都要踩冒煙了，我們每個月其實
都在增加產能，這個月比上個月其實產能翻一倍，下個月可能還會在很大的提升。我們為甚麼只
能翻一倍，沒有翻十倍？就是因為我們希望品控是很嚴格的」。
　
＊回應「割韭菜」、「泡沫」：沒有急速消耗完Ｌａｂｕｂｕ＊
　
　　對於被質疑是「割韭菜」、Ｌａｂｕｂｕ是「泡沫」等，王寧稱，「如果我們是一個急功近
利的企業，在過去１５年中，我們可以做加盟、做批發，現在Ｌａｂｕｂｕ這麼火，我們也可以
做各種周邊產品，一錘子買賣消耗完這個ＩＰ，但我們沒有這樣做」。他表示，泡泡瑪特想做一
個美好且長期的企業，「核心還是希望企業是健康的，Ｌａｂｕｂｕ的成長是健康的，希望她成
為百年ＩＰ」。
　
＊今年海外銷售大機會超過國內，冀成世界級中國消費品牌＊
　
　　談到海外市場，王寧稱，２０２４年泡泡瑪特境外營收達５０﹒７億元人民幣，「今年海外
銷售大概率會超過國內，在北美的銷售大概率會超越東南亞」。
　
　　至於泡泡瑪特未來的路，王寧表示，「我們希望成為一個全球有影響力的潮流文化娛樂公司
……希望做出一些更高附加值的消費品，成為新一代世界級的中國消費品牌」。（ｓｌ）

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