《神州基金》公募基金規模破３４萬億，去年年初以來第九次創新高

《經濟通通訊社２４日專訊》中基協最新發布的公募基金市場數據顯示，截至２０２５年６

月底，中國公募基金總規模為３４﹒３９萬億元（人民幣．下同），這是中國公募基金總規模自

２０２４年初以來第九次創下歷史新高。



分類型來看，今年６月債券基金規模增長超５０００億元，股票基金和混合基金均實現規模

增長超千億元，ＱＤＩＩ基金規模也小幅增長２９４﹒９５億元。貨幣基金則規模縮水，６月規

模下降超１６００億元。（ｊｑ）

