《神州基金》公募基金規模破３４萬億，去年年初以來第九次創新高

《經濟通通訊社２４日專訊》中基協最新發布的公募基金市場數據顯示，截至２０２５年６
月底，中國公募基金總規模為３４﹒３９萬億元（人民幣．下同），這是中國公募基金總規模自
２０２４年初以來第九次創下歷史新高。
分類型來看，今年６月債券基金規模增長超５０００億元，股票基金和混合基金均實現規模
增長超千億元，ＱＤＩＩ基金規模也小幅增長２９４﹒９５億元。貨幣基金則規模縮水，６月規
模下降超１６００億元。（ｊｑ）
《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看
24/07/2025 17:55
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月底，中國公募基金總規模為３４﹒３９萬億元（人民幣．下同），這是中國公募基金總規模自
２０２４年初以來第九次創下歷史新高。
分類型來看，今年６月債券基金規模增長超５０００億元，股票基金和混合基金均實現規模
增長超千億元，ＱＤＩＩ基金規模也小幅增長２９４﹒９５億元。貨幣基金則規模縮水，６月規
模下降超１６００億元。（ｊｑ）
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