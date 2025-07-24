《行業數據》中汽協：上半年中國品牌乘用車銷量同比增長２５％

《經濟通通訊社２４日專訊》據中國汽車工業協會統計分析，２０２５年６月，中國品牌乘
用車共銷售１７０﹒７萬輛，環比增長５﹒３％，同比增長１９﹒３％，佔乘用車銷售總量的
６７﹒３％，銷量佔有率比上年同期提升２﹒７個百分點。１－６月，中國品牌乘用車共銷售
９２７萬輛，同比增長２５％，佔乘用車銷售總量的６８﹒５％，銷量佔有率比上年同期提升
６﹒６個百分點。（ｊｑ）
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24/07/2025 18:00
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６７﹒３％，銷量佔有率比上年同期提升２﹒７個百分點。１－６月，中國品牌乘用車共銷售
９２７萬輛，同比增長２５％，佔乘用車銷售總量的６８﹒５％，銷量佔有率比上年同期提升
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